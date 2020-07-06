Евросоюз обеспокоила инциатива Украины о локализации производства

Банки ЕС могут прекратить кредитование украинских предприятий, если парламент Украины примет закон об украинской промышленности.

Об этом говорится в письме посла Евросоюза Матти Маасикаса, который начал работу в Украине в ноябре 2019, к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову от 3 июля, сообщают "Наши гроши".



Речь идет об инициативах украинских властей в сфере закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства в пределах юрисдикции Украины.



В частности, это проект постановления Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства" от 11 июня 2020 года.



Проект постановления предусматривает требование обеспечивать при закупках машиностроительной техники 15%-30% производства частей для нее в Украине.

Соответствующие изменения также предлагается закрепить на законодательном уровне. Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" под №3739 призван создать предпосылки для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.

Степень локализации согласно законопроекту должна достигать по ряду производств 60% стоимости продукции сроком на 10 лет.

Локализация производства — это действенный механизм защиты внутреннего производителя, развития промышленности в отсталых государствах, а также сохранения производств в развитых государствах.



По мнению чиновников ЕС, готовящиеся изменения в регуляторную базу Украины противоречит обязательствам о государственных закупках в рамках соглашения об ассоциации Украина-ЕС.



"На наш взгляд, это будет существенным нарушением указанных основ равного отношения и недискриминации", — подчеркивает посол ЕС.

По его мнению, законопроект №3739 de facto лишает зарубежную продукцию возможности участия в закупках в этих областях.

"По нашей оценке это также нарушит ст. IV соглашения ВТО и ст. 151 (1) соглашения об ассоциации", — говорится в письме.

Маасикас считает, что намерение ввести указанный уровень локализации в закупках, связанных с проектами Европейского инвестиционного банка, может негативно повлиять на будущую деятельность таких институтов в Украине и соответствующую поддержку ЕС.

Письмо посла Евросоюза Матти Маасикаса к Шмыгалю и Разумкову. Документ: "Наши гроши"



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