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06 июля 2020, понедельник, 12:12 69 Документ
Экономика 2020-07-06T12:45:01+03:00
Українські Новини
Евросоюз обеспокоила инциатива Украины о локализации производства

Евросоюз обеспокоила инциатива Украины о локализации производства

Валерия Драгомирова
Евросоюз, Кредитование, Матти Маасикас, Украинская промышленность
Закупки. Фото: obozrevatel
Закупки. Фото: obozrevatel

Банки ЕС могут прекратить кредитование украинских предприятий, если парламент Украины примет закон об украинской промышленности.

Об этом говорится в письме посла Евросоюза Матти Маасикаса, который начал работу в Украине в ноябре 2019, к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову от 3 июля, сообщают "Наши гроши".


Речь идет об инициативах украинских властей в сфере закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства в пределах юрисдикции Украины.

В частности, это проект постановления Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства" от 11 июня 2020 года.

Проект постановления предусматривает требование обеспечивать при закупках машиностроительной техники 15%-30% производства частей для нее в Украине.

Соответствующие изменения также предлагается закрепить на законодательном уровне. Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" под №3739 призван создать предпосылки для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.

Степень локализации согласно законопроекту должна достигать по ряду производств 60% стоимости продукции сроком на 10 лет.

Локализация производства — это действенный механизм защиты внутреннего производителя, развития промышленности в отсталых государствах, а также сохранения производств в развитых государствах.

По мнению чиновников ЕС, готовящиеся изменения в регуляторную базу Украины противоречит обязательствам о государственных закупках в рамках соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"На наш взгляд, это будет существенным нарушением указанных основ равного отношения и недискриминации", — подчеркивает посол ЕС.

По его мнению, законопроект №3739 de facto лишает зарубежную продукцию возможности участия в закупках в этих областях.

"По нашей оценке это также нарушит ст. IV соглашения ВТО и ст. 151 (1) соглашения об ассоциации", — говорится в письме.

Маасикас считает, что намерение ввести указанный уровень локализации в закупках, связанных с проектами Европейского инвестиционного банка, может негативно повлиять на будущую деятельность таких институтов в Украине и соответствующую поддержку ЕС.

Письмо посла Евросоюза Матти Маасикаса к Шмыгалю. Документ: Письмо посла Евросоюза Матти Маасикаса к Шмыгалю и Разумкову. Документ: "Наши гроши"


Как сообщали Українські Новини, Еврокомиссия одобрила макрофинансовую помощь Украине на €1,2 млрд. 

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