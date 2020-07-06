Одной из задержанных в аэропорту Афин украинок разрешили въезд в Грецию

Одной из гражданок Украины, которая была задержана вместе с остальными 16 украинцами в аэропорту Афин, разрешили пересечь границу Шенгена и впустили в Грецию. Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве Украины в Греции.

"На основании ходатайства посольства и привлеченного адвоката получено разрешение на въезд в Грецию, в качестве исключения для студента, киевлянке Анне Левковской. Левковская на законных основаниях въехала в Грецию", - заявили в посольстве.

Как передает ведомство, на данный момент с представителем французской полиции выясняется вопрос о наличии оснований для дальнейшего путешествия Анны Левковской во Францию.

"Ведется работа консула в отношении других граждан Украины", - заявили в дипучреждении.

Как сообщали Українські Новини, 17 украинцев, задержанных в субботу, провели в изоляторе 2 ночи.

Кроме того, Министерство иностранных дел заявило, что возвращение задержанных в Афинах украинских граждан планируется 6 и 7 июля.

Также авиакомпании Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда.