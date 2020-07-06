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06 июля 2020, понедельник, 15:18 307
Общество 2020-07-06T15:19:21+03:00
Українські Новини
Одной из задержанных в аэропорту Афин украинок разрешили въезд в Грецию

Одной из задержанных в аэропорту Афин украинок разрешили въезд в Грецию

Елизавета Кесельман
Греция, Афины, задержание украинцев в Греции, задержание украинцев в Афинах
Анна Левковская. Фото:
Анна Левковская. Фото: "Европейская правда"

Одной из гражданок Украины, которая была задержана вместе с остальными 16 украинцами в аэропорту Афин, разрешили пересечь границу Шенгена и впустили в Грецию. Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве Украины в Греции.

"На основании ходатайства посольства и привлеченного адвоката получено разрешение на въезд в Грецию, в качестве исключения для студента, киевлянке Анне Левковской. Левковская на законных основаниях въехала в Грецию", - заявили в посольстве.

Как передает ведомство, на данный момент с представителем французской полиции  выясняется вопрос о наличии оснований для дальнейшего путешествия Анны Левковской во Францию. 

"Ведется работа консула в отношении других граждан Украины", - заявили в дипучреждении.

Как сообщали Українські Новини, 17 украинцев, задержанных в субботу, провели в изоляторе 2 ночи. 

Кроме того, Министерство иностранных дел заявило, что возвращение задержанных в Афинах украинских граждан планируется 6 и 7 июля.

Также авиакомпании Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда.

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