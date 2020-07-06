Температура резко обвалится с +42 до +19: синоптик дала прогноз погоды на Ивана Купала и неделю

Начало рабочей недели в Украине, после того, как на выходных жара достигала +42 в Херсонкой области, вновь будет анцициклонической: знойной, сухой и солнечной. Но уже в середине недели погоды резко именится

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Антициклоны Xabl и Winfried пытаются поздороваться, но социальная дистанция не позволяет это сделать в полной мере - мешает атмосферный фронт (синяя линия с колючками) и линия восхождения (желтая веточка)", - написала она.

В то же время, в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, а в дневные часы, скорее после обеда или вечером, вот и линия восхождения может спровоцировать локальные осадки вдоль полосы от Сумщины-Харьковщины через Черкасскую в южные области (кроме Запорожье).

"Температура воздуха в Украине будет очень высокой. В понедельник ожидается максимально + 30 + 35 градусов, на юге, на востоке и в центральной части местами + 35 + 39 градусов. В западных областях Украины в течение дня ожидается + 25 + 30 градусов", - прогнозирует синоптик.

В Киеве понедельник обещает быть сухим солнечным и жарким, + 30 + 32 градуса.

Но уже во вторник, 7-го июля, в столице пройдут грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и шквалы. "В ночь на Ивана будет сухо и тепло. Похолодание придет в Киев 8 июля, температура воздуха может обвалиться до +19, +20 градусов. Резкое изменение погоды!", - предупредила Диденко.

На Юге, Востоке и в Центре Украины сильная жара ослабеет в течение 9-10 июля.

"А пока - панамки, лимонады, холодные малосольные огурцы, защитные кремы и поза морской звезды на полу рядом с котом. На то оно и лето)", - советует синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, которая закончится 20 июля.