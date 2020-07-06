подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Температура резко обвалится с +42 до +19: синоптик дала прогноз погоды на Ивана Купала и неделю
06 июля 2020, понедельник, 06:00 40 Карта
Жизнь 2020-07-06T06:00:02+03:00
Українські Новини
Температура резко обвалится с +42 до +19: синоптик дала прогноз погоды на Ивана Купала и неделю

Температура резко обвалится с +42 до +19: синоптик дала прогноз погоды на Ивана Купала и неделю

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Прогноз погоды в Украине, Прогноз погоды в Киеве, прогноз на неделю
Смена погоды. Фото: pixabay
Смена погоды. Фото: pixabay

Начало рабочей недели в Украине, после того, как на выходных жара достигала +42 в Херсонкой области, вновь будет анцициклонической: знойной, сухой и солнечной. Но уже в середине недели погоды резко именится

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Антициклоны Xabl и Winfried пытаются поздороваться, но социальная дистанция не позволяет это сделать в полной мере - мешает атмосферный фронт (синяя линия с колючками) и линия восхождения (желтая веточка)", - написала она. 

В то же время, в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, а в дневные часы, скорее после обеда или вечером, вот и линия восхождения может спровоцировать локальные осадки вдоль полосы от Сумщины-Харьковщины через Черкасскую в южные области (кроме Запорожье).

"Температура воздуха в Украине будет очень высокой. В понедельник ожидается максимально + 30 + 35 градусов, на юге, на востоке и в центральной части местами + 35 + 39 градусов. В западных областях Украины в течение дня ожидается + 25 + 30 градусов", - прогнозирует синоптик.

В Киеве понедельник обещает быть сухим солнечным и жарким, + 30 + 32 градуса.

Но уже во вторник, 7-го июля, в столице пройдут грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и шквалы. "В ночь на Ивана будет сухо и тепло. Похолодание придет в Киев 8 июля, температура воздуха может обвалиться до +19, +20 градусов. Резкое изменение погоды!", - предупредила Диденко.

На Юге, Востоке и в Центре Украины сильная жара ослабеет в течение 9-10 июля.

"А пока - панамки, лимонады, холодные малосольные огурцы, защитные кремы и поза морской звезды на полу рядом с котом. На то оно и лето)", - советует синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, которая закончится 20 июля.

Больше новостей о: Погода Прогноз погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко Прогноз погоды в Украине Прогноз погоды в Киеве прогноз на неделю

Жара до +39 и местами грозы со шквалами. Прогноз п...
Адская жара до +42, ливни и смерчи: синоптик расск...
Адская жара под +40, но местами накроет град и шкв...
На выходных в Украине жара до +39°. Синоптики расс...
В МИД планируют вернуть задержанных в Афинах украинцев 6 и 7 июля
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение
Новости
После стремительного роста доллар просел. Курс валют на понедельник 05:00
В Испании закрыли уже второй регион на повторный карантин 23:45
В Минздраве рассказали, может ли коронавирус передаваться через обувь 23:12 Инфографика
80% украинцев легко переносят коронавирус, их не надо госпитализировать, — Ляшко 22:43
Во Львовской области может прорвать дамбу. Спасатели предупреждают о затоплении 22:13
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
Массовая драка со стрельбой в центре столицы. Скриншот видео:
В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой. Есть пострадавшие 11:08
Зеленский считает, что гривну удерживать не нужно 18:20
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором 19:45
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Зеленский выступил с речью на военно-морском параде. Фото: Страна
Зеленский намекнул, что не простит Турчинову сдачу Крыма без боя 19:53
больше новостей
Коллективного иммунитета к коронавирусу нет, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok