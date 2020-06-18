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18 июня 2020, четверг, 09:56 147
Силовые структуры 2020-06-18T10:32:09+03:00
Українські Новини
СБУ поймала "Укрзализницю" на закупке некачественных и краденных запчастей на 100 млн гривен

СБУ поймала "Укрзализницю" на закупке некачественных и краденных запчастей на 100 млн гривен

Ольга Фандорина
Укрзализниця, Закупки, Запчасти, Расхищение, Ремонт поездов
Укрзализниця
Укрзализниця

Укрзализныця закупила некачественных запчастей на 100 млн грн, что создавало угрозы стабильному функционированию железнодорожных перевозок. В структурных подразделениях УЗ и коммерческих структурах в 5 регионах Украины проводят обыски. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сделку организовали представители коммерческих структур за «поддержки» должностных лиц руководящего состава Укрзализныци. Из-за высокого уровня износа подвижного состава и недостатка денег на обновление основных средств, злоумышленники наладили поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества", — говорится в сообщении.

Так, продукция не отвечала установленным характеристикам, имела признаки использования.

"Часть запчастей, по версии следствия, изготовлена кустарным способом, часть — похищена из отечественных предприятий железнодорожной отрасли", — добавили в СБУ.

В СБУ заявили, что, согласно выводам экспертов, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе УЗ приводила к системному выходу его из строя, возникновениям чрезвычайных происшествий и срывов перевозок.

"Злоумышленники успели поставить Укрзализныци некачественной продукции более чем 100 млн гривен. Значительная часть присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности", — добавили в СБУ.

Как сообщали Українські Новини, экс-нардеп Сергей Лещенко в апреле задекларировал больше 300 тыс. грн. гонорара за работу в качестве члена набсовета "Укрзализныци". Кроме того, в марте он задекларировал треть миллиона гривен гонорара от "Укрзализныци".

В 2019 году по сравнению с 2018 годом выплаты вознаграждения правлению акционерного общества "Укрзализныця" увеличились на 80% до 71,4 млн гривен, наблюдательному совету - в 2,3 раза до 43,4 млн гривен.

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