СБУ поймала "Укрзализницю" на закупке некачественных и краденных запчастей на 100 млн гривен

Укрзализныця закупила некачественных запчастей на 100 млн грн, что создавало угрозы стабильному функционированию железнодорожных перевозок. В структурных подразделениях УЗ и коммерческих структурах в 5 регионах Украины проводят обыски. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сделку организовали представители коммерческих структур за «поддержки» должностных лиц руководящего состава Укрзализныци. Из-за высокого уровня износа подвижного состава и недостатка денег на обновление основных средств, злоумышленники наладили поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества", — говорится в сообщении.

Так, продукция не отвечала установленным характеристикам, имела признаки использования.

"Часть запчастей, по версии следствия, изготовлена кустарным способом, часть — похищена из отечественных предприятий железнодорожной отрасли", — добавили в СБУ.

В СБУ заявили, что, согласно выводам экспертов, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе УЗ приводила к системному выходу его из строя, возникновениям чрезвычайных происшествий и срывов перевозок.

"Злоумышленники успели поставить Укрзализныци некачественной продукции более чем 100 млн гривен. Значительная часть присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности", — добавили в СБУ.

Как сообщали Українські Новини, экс-нардеп Сергей Лещенко в апреле задекларировал больше 300 тыс. грн. гонорара за работу в качестве члена набсовета "Укрзализныци". Кроме того, в марте он задекларировал треть миллиона гривен гонорара от "Укрзализныци".

В 2019 году по сравнению с 2018 годом выплаты вознаграждения правлению акционерного общества "Укрзализныця" увеличились на 80% до 71,4 млн гривен, наблюдательному совету - в 2,3 раза до 43,4 млн гривен.