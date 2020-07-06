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06 июля 2020, понедельник, 15:43 147 Мнение
Общество 2020-07-06T16:00:03+03:00
Українські Новини
Михаил Чаплыга: Данилов намерено занимается разжиганием розни и расколом страны

Михаил Чаплыга: Данилов намерено занимается разжиганием розни и расколом страны

Татьяна Зотова
Русский язык, Алексей Данилов, СНБО Украины, Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга. Фото: Facebook
Михаил Чаплыга. Фото: Facebook

Правозащитник, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга, комментируя высказывания секретаря Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о русском языке, считает, что Данилов намеренно занимается разжиганием межнациональной розни.

Об этом Чаплыга заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Хм... а почему не суахили? Почему английский? После выхода Британии из ЕС английский сохранился в ЕС лишь потому, что есть "ирландский английский" - язык "британских оккупантов" в Ирландии!

Странно... язык "оккупантов", принятый в Ирландии, мы готовы взять вторым... Хм... а русский, который есть языком украинцев не готовы...

Или Данилов мягко говоря тупой или намеренно занимается разжиганием розни и расколом страны по указанию Зеленского. Ибо язык заморского колониалиста "зулусы" обязаны знать, чтобы понимать команды хозяина... Не?

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