Правозащитник, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга, комментируя высказывания секретаря Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о русском языке, считает, что Данилов намеренно занимается разжиганием межнациональной розни.

Об этом Чаплыга заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Хм... а почему не суахили? Почему английский? После выхода Британии из ЕС английский сохранился в ЕС лишь потому, что есть "ирландский английский" - язык "британских оккупантов" в Ирландии!

Странно... язык "оккупантов", принятый в Ирландии, мы готовы взять вторым... Хм... а русский, который есть языком украинцев не готовы...

Или Данилов мягко говоря тупой или намеренно занимается разжиганием розни и расколом страны по указанию Зеленского. Ибо язык заморского колониалиста "зулусы" обязаны знать, чтобы понимать команды хозяина... Не?