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19 июня 2020, пятница, 06:11 129 Инфографика
Общество 2020-06-19T07:15:02+03:00
Українські Новини
Половина украинцев назвала русский язык историческим достоянием Украины, - опрос

Половина украинцев назвала русский язык историческим достоянием Украины, - опрос

Татьяна Зотова
Опрос, Русский язык, КМИС, Общество, Социология
Социологический опрос. Фото: 5.ua
Социологический опрос. Фото: 5.ua

Почти половина украинцев уверенна, что русский язык в нашей стране является историческим достоянием, которое стоит развивать. Считают его угрозой независимости почти в 2 раза меньше опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования опубликованы на сайте Киевского международного института социологии (КМИС), информирует портал strana.ua.

Опрос показал, что 48,8% считают, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое стоит развивать, а 27% из них - что он угрожает независимости Украины.

Опрос проводился среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

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