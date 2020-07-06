В законопроекте "О медиа" оклад члена Нацрады хотят повысить до 158 тыс. грн

8 депутатов Верховной Рады от партии "Слуга Народа" предлагают парламенту повысить размер должностного оклада членов Национального совета по телевидению и радиовещанию до 75 прожиточных минимумов (158,85 тыс. гривен).

Об этом говорится в доработанном для повторного первого чтения законопроекте "О медиа", который зарегистрирован в парламенте 2 июля под №2693-д.

В законопроекте оклад установлен в размере 75 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который был установлен на 1 января текущего года.

Если исходить из нынешнего размера прожиточного минимума в 2 102 тыс. гривен, то оклад будет составлять 157,65 тыс. гривен, но уже с 1 января 2021 года он будет составлять минимум 158,85 тыс. гривен (с 1 июля прожиточный минимум повышен до 2 118 гривен).

При этом оклад председателя Нацсовета предлагается установить с коэффициентом 1,3 к окладу члена Нацсовета, а оклад ответственного секретаря — с коэффициентом 1,2.

Также расширяется состав патронатной службы Нацсовета — теперь каждый член Нацсовета может отправлять туда помощника-консультанта, с окладом в 1/4 от оклада члена Нацсовета.

Согласно декларации за 2019 год занимавшей тогда должность зампредседателя Нацсовета Ольги Герасимюк, в 2019 году она получила 370,423 тыс. гривен зарплаты, таким образом ее среднемесячная зарплата составила 30,9 тыс. гривен, что в 5,1 раза меньше предложенного в законопроекте уровня оклада (где не учтены премии и прочие доплаты, которые иногда могут быть сопоставимы с зарплатой).

В пояснительной записке к законопроекту указано, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов.

Но нормы законопроекта о повышении зарплат руководства и о передаче под регулирование Нацсовета онлайн и печатных медиа потребует новых расходов.

Однако, если бюджетное финансирование не будет увеличиваться, то тогда Нацсовет должен увеличить поступления из дополнительных источников (согласно законопроекту — это 4% от платы за пользование РЧР (радиочастотный ресурс), поступление от платы за лицензии и регистрирование, средства международной технической помощи и другие источники, не запрещенные законом).

Авторы законопроекта — депутаты Рады Никита Потураев, Евгения Кравчук, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов.

Как сообщали Українськi Новини, в законопроекте о медиа также предлагается передать Национальному совету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации, а также право требовать в суде блокирования онлайн-медиа.

С середине мая Рада направила на повторное первое чтение законопроект № 2693 о медиа.

Интернет-издания, печатные медиа и ряд блогеров призывают Верховную Раду отклонить законопроект о медиа как нарушающий конституционную свободу выражения взглядов.

1 июля парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике одобрил доработанный текст и рекомендовал Раде его принять, несмотря на требования ряда онлайн-СМИ и блогеров отклонить законопроект.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) считает доработанную версию законопроекта о медиа усиливающей контроль власти за СМИ и требует перед рассмотрением в Верховной Раде отправить документ для анализа в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что наложение штрафов на СМИ на основе размытых формулировок законопроекта № 2693 "О медиа" вызывает обеспокоенность.

В апреле 2020 года работа Нацсовета получила негативную оценку, как Президента, так и профильного парламентского комитета.

4 апреля Зеленский уволил всех 4 членов Нацсовета по своей квоте из-за неудовлетворительной оценки деятельности по результатам расмотрения отчета, но затем двоих из них назначил опять.

8 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту признать работу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания неудовлетворительной, Рада так и не рассмотрела отчет.