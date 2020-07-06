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06 июля 2020, понедельник, 18:12 37
Верховная Рада и партии 2020-07-06T18:29:05+03:00
Українські Новини
В Раде предлагают законодательно обязать журналистов придерживаться Кодекса этики, утвержденного Нацсоветом

В Раде предлагают законодательно обязать журналистов придерживаться Кодекса этики, утвержденного Нацсоветом

Елена Новикова
Журналистика, Журналисты, Медиа, Партия
Законопроект
Законопроект "О медиа". Фото: pixabay

8 депутатов Верховной Рады из фракции "Слуга народа" предлагают парламенту законодательно закрепить требование к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который будет приниматься при участии Национального совета по телевидению и радиовещанию, в то время, как по законопроекту "О медиа" оклад члена Нацрады повысят до 158 тыс грн.

Об этом говорится в доработанном для повторного первого чтения законопроекте "О медиа", который зарегистрирован в парламенте 2 июля под №2693-д.

В переходных положениях предусмотрено внесение изменений в закон о "Государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов", в частности внесение туда статьи о правах и обязанностях журналиста.

И в этой статье предусматривается, что журналист должен придерживаться требований Кодекса этики украинского журналиста.

В тексте закона больше кодекс с таким названием не упоминается, но указывается, что органы совместного регулирования принимают кодексы, которые определяют требования к распространению информации и медиа должны добровольно взять на себя обязательство придерживаться этих кодексов.

К полномочиям таких органов относится принятие таких кодексов, а также обеспечение механизма предоставления экспертных выводов относительно распространения информации, в случаях найденных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания нарушений.

А именно совместный орган создает экспертные коллегии и представляет их персональный состав на утверждение Нацсовета.

Законопроект не содержит четких требований к составу органа совместного регулирования.

Предлагается определить, что он создается на основании заявления одного или нескольких лицензированных субъектов медиа, которое утверждает Нацсовет и затем медиа в течение 30 дней подают заявку на участие в рабочей группе по созданию этого органа и Нацсовет может отказать в участии тем медиа, которые не имеют лицензии или не зарегистрированы.

Рабочая группа в течение 3 месяцев разрабатывает устав совместного органа.

Что касается кодексов, то они должны приниматься рабочими группами, которые создает правление совместного органа из членов этого совместного органа и представителей Нацсовета, которые должны составлять не менее трети персонального состава рабочей группы.

Авторы законопроекта депутаты Рады Никита Потураев, Евгения Кравчук, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов.

Как сообщали Українськi Новини, в середине мая Рада направила на повторное первое чтение законопроект № 2693 о медиа.

Интернет-издания, печатные медиа и ряд блогеров призывают Верховную Раду отклонить законопроект о медиа как нарушающий конституционную свободу выражения взглядов.

1 июля парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике одобрил доработанный текст и рекомендовал в Раде его принять, несмотря на требования ряда онлайн-СМИ и блогеров отклонить законопроект.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) считает доработанную версию законопроекта о медиа усиливающей контроль власти за СМИ и требует перед рассмотрением в Верховной Раде отправить документ для анализа в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что наложение штрафов на СМИ на основе размытых формулировок законопроекта № 2693 "О медиа" вызывает обеспокоенность.

В апреле 2020 года работа Нацсовета получила негативную оценку, как Президента, так и профильного парламентского комитета.

4 апреля Зеленский уволил всех 4 членов Нацсовета по своей квоте из-за неудовлетворительной оценки деятельности по результатам расмотрения отчета, но затем двоих из них назначил опять.

8 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту признать работу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания неудовлетворительной, Рада так и не рассмотрела отчет.

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