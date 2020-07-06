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06 июля 2020, понедельник, 13:10 16
Афиша 2020-07-06T13:10:22+03:00
Українські Новини
Сегодня в Киеве будут праздновать Ивана Купала. Программа мероприятий

Сегодня в Киеве будут праздновать Ивана Купала. Программа мероприятий

Ирина Николенко
Киевская Русь, Ивана Купала, Феофания, Праздники 2020
Ивана Купала. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала. Фото: facebook/pyrogiv

Традиционно Ивана Купала отмечают 7 июля, однако в связи с карантином из-за коронавируса массовых мероприятий в Киеве в этом году не состоится. Однако небольшие празднования состоятся в парке "Киевская Русь" и "Феофания", передают Українські Новини.

В связи с карантином из-за коронавируса, в этом году масштабных мероприятий не будет, однако киевляне и гости столицы могут приобщиться к небольшим торжествам.

Также в столице ко дню Ивана Купала на Почтовой площади на малышей-основателей Киева надели купальские венки.

Ивана Купала в парке "Феофания"

В связи с опасностью распространения коронавируса в парке "Феофания" в этом году не будет празднований в традиционном формате.

Однако, отпраздновать разрешается небольшими компаниями.

6 июля с 17:00 состоятся выступления фольклорных коллективов. Также возле сцены разместят полевые цветы, из которых можно самостоятельно сплести купальские венки, и чучело Морены.

Также отменяются массовые развлечения и прыжки через купальский костер.

Руководство парка напоминает о мерах безопасности:

  • избегать скопления людей;
  • сохранять социальную дистанцию;
  • пользоваться защитными масками;
  • обрабатывать руки антисептиком.

Ивана Купала в парке "Киевская Русь"

В парке "Киевская Русь", в селе Копачов, состоятся народные гуляния, которые будут проводиться в ночь с 6 на 7 июля и в выходные 11 и 12 июля. В программе: катание на лошадях, конно-трюковые шоу, вкусные блюда и средневековые мастер-классы, отдых на пляже Лесного озера.

Гости мероприятия смогут принять участие в квесте – поиск цветка папоротника.

С 18:00 и до самой ночи гостей ждет театрализованная программа от конно-трюкового театра и воспроизведения древних обрядов.

Также на Лесном озере будут запускать традиционные венки на воду.

Вечером зажгут традиционный костер и все желающие смогут прыгать через него. Также будут сжигать чучело Купалы.

После праздничной программы состоится дискотека до 3:00 ночи.

Ранее Українські Новини сообщали, синоптики сделали прогноз погоды на Ивана Купала и всю неделю: температура резко обвалится с +42 до +19.

В июле не будет дополнительных выходных дней, украинцы будут отдыхать 8 дней, а работать 23 дня.

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