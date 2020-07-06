В Раде предлагают передать Нацсовету по телевидению право блокировать онлайн-медиа

8 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуги народа" предлагают парламенту передать Национальному совету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации, а также право требовать в суде блокирования онлайн-медиа.

Об этом говорится в доработанном для повторного первого чтения законопроекте "О медиа", который зарегистрирован в парламенте 2 июля под №2693-д.

Законопроект предусматривает, что Нацсовет осуществляет государственное регулирование, надзор и контроль в сфере медиа.

К субъектам медиа, согласно документу, относятся аудиовизуальные медиа, печатные медиа, онлайн-медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов (например, IPTV), а также провайдеры платформ общего доступа к информации (к которым можно отнести Youtube, социальные сети).

Нынешнее законодательство предусматривает, что Нацсовет регулирует только телерадиовещательные медиа.

Нацсовету предлагают предоставить право требовать от печатных и онлайн-медиа устранения нарушений, налагать на них штрафы, а также через суд требовать лишить СМИ лицензии на вещание и блокировать медийные сайты.

При этом он может обращаться в суд (а дела о госрегулировании в сфере медиа, согласно законопроекту, должен рассматривать административный суд в Киеве), даже если не получается установить собственника медиа и, таким образом, решение может приниматься в отсутствие собственника.

Медиа, в свою очередь, в ответ на блокирование может предоставить доказательства отсутствия или устранения нарушений, а Нацсовет должен рассмотреть обращение в течение 10 дней и, в случае отсутствия оснований для отказа, немедленно обратиться в суд для восстановления доступа, и суд рассматривает это обращение по ускоренной процедуре.

Если интернет-СМИ находится в украинском домене, то регистратор имен аннулирует его адрес, если в иностранном домене; то провайдеры обязаны ограничить доступ к его сайту, а если на платформе общего доступа; то Нацсовет просит эту платформу ограничить доступ, но сама никаких действий в отношении платформы не предпринимает.

Блокирование сайтов может быть применено за повторное грубое нарушение требований закона, куда относятся нарушения в том числе относительно прозрачности права собственности, достоверности информации о собственнике и нарушения разделов, связанных с российской агрессией (к которым относится также позитивное освещение деятельности российских властей).

Также Нацсовет будет, кроме лицензирования телерадиокомпаний, проводить регистрацию СМИ.

Обязательная регистрация предусмотрена для телерадиокомпаний, вещающих без использования радиочастнотного ресурса, печатных медиа, провайдеров аудиовизуальных сервисов.

Регистрация онлайн-медиа и платформ общего доступа в законопроекте предусмотрена, но не обязательна.

В доработанной версии законопроекта уточнена формулировка определения "медиа", которая предусматривает наличие у него редакторского контроля, что выводит блогеров из-под его действия (но если на блогера работает коллектив авторов, а сам блогер выступает в роли редактора, то он уже может считаться медиа).

Авторы законопроекта — депутаты Рады Никита Потураев, Евгения Кравчук, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов.

Как сообщали Українськi Новини, в середине мая Рада направила на повторное первое чтение законопроект № 2693 о медиа.

Интернет-издания, печатные медиа и ряд блогеров призывают Верховную Раду отклонить законопроект о медиа как нарушающий конституционную свободу выражения взглядов.

1 июля парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике одобрил доработанный текст и рекомендовал в Раде его принять, несмотря на требования ряда онлайн-СМИ и блогеров отклонить законопроект.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) считает доработанную версию законопроекта о медиа усиливающей контроль власти за СМИ и требует перед рассмотрением в Верховной Раде отправить документ для анализа в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что наложение штрафов на СМИ на основе размытых формулировок законопроекта № 2693 "О медиа" вызывает обеспокоенность.