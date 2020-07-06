Денисова хочет сделать себе новый сайт за деньги фонда борьбы с коронавирусом

Омбудсмен Людмила Денисова обратилась в Кабинет Министров с просьбой о выделении 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. 10 млн грн из которых планируется потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн - на создание веб-сайта, а также 1 млн грн - на командировки в рамках национального превентивного механизма.

Об этом говорится в письме Уполномоченного в КМУ, информирует портал statewatch.org.ua.

Просьба о выделении 10 млн грн на ремонт здания Секретариата Уполномоченного по правам человека обосновывается сокращением предусмотренных на 2020 год расходов на осуществление капитального ремонта. По словам Людмилы Денисовой, безвозвратное изъятие указанных расходов и переноса сроков проведения ремонта приведет к следующим последствиям:

Потеря результатов проведенных капитальных работ фасада в 2019 году на сумму 22 млн грн.

Нагрузку в будущем государственном бюджете в 2021 году в связи с необходимостью компенсировать средства, переданные в Фонд борьбы с COVID-19 в течение этого года.

Увеличение договорной цены в будущем.

Людмила Денисова также предлагает выделить 3,5 млн грн на создание официального сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека. Эту просьбу она аргументирует тем, что действующий сайт был разработан на платформе, сегодня "морально устаревшей" и не подлежит обновлению, а потому имеет определенные технические ограничения. Уполномоченная апеллирует к тому, что сайт имеет слабую систему защиты, из-за чего постоянно подвергается кибератакам и блокируется.

Запрашиваемые средства на создание сайта Уполномоченная предлагает распределить следующим образом:

Создание технического задания - 525 тыс грн.

Разработка прототипа веб-портала - 700 тыс грн.

Разработка, тестирование и ввод в эксплуатацию – 2,275 млн грн.

Кроме того, Уполномоченная просит осуществить расходы в размере 1 млн грн на реализацию функции национального превентивного механизма, учитывая, что Секретариат Уполномоченного по правам человека является единственным в Украине органом, реализующим указанную функцию, благодаря которой Украина выполняет международные обязательства. Реализация функции НПМ предусматривает систематическое посещение мест несвободы, в частности в период карантина, однако в ближайшее время может быть приостановлена ​​из-за отсутствия средств в связи с сокращением расходов на командировки.

Аргументируя указанные просьбы, Уполномоченная апеллирует к тому, что возможность предусмотреть расходы в размере 14,5 млн грн за счет других источников, в частности по другим бюджетным программам Секретариата, отсутствует, поскольку они обеспечивают финансирование других необходимых текущих расходов Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.