"Укрзализныця" переводит часть своих работников на "четырехдневку"

Акционерное общество "Укрзализныця" намерено перевести часть работников на четырехдневную рабочую неделю с 1 июля.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"С 1 июля на четырехдневную рабочую неделю перейдут, в первую очередь, сотрудники аппаратов управления центрального офиса "Укрзализныци", региональных филиалов и инженерно-технические работники. Работников, которые работают по сменному графику, занятых на работах капитального характера (реконструкции и капитального ремонта колеи, стрелочных переводов, искусственных сооружений), (на работах) по ремонту, обслуживанию и налаживанию основного технологичного оборудования, по непосредственным перевозкам грузов и пассажиров и их обслуживанию, внедрение неполной рабочей недели не коснется", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сейчас "Укрзализныця" вводит ряд антикризисных мер для решения проблем, которые возникли впоследствии пандемии коронавируса.

На период карантина зарплаты членов правления компании сократились до объема не более 10 минимальных зарплат; зарплаты всех топменеджеров в добровольном порядке были сокращены на 25%.

И.о. предправления "Укрзализныци" Иван Юрик также отметил, что сокращение рабочей недели для отдельных сотрудников стало вынужденным шагом в рамках антикризисных мер, о котором сообщили еще в апреле; уже в конце августа компания вернется к пересмотру срока действия этого решения.

"Все будет зависеть от возобновления экономики Украины и объемов грузовых железнодорожных перевозок. Я уверен, что компания справится с этим кризисом", - сообщил Юрик.

Как сообщали Українські Новини, в апреле было принято решение о переведении работников на четырехдневную рабочую неделю на заседании правления "Укрзализныци" и согласовано с представителями отраслевых профсоюзов, присутствующими на заседании.

При этом "Укрзализныця" уже приняла ряд антикризисных мер для бесперебойной работы железнодорожной отрасли.

В частности, ограничены закупки материально-технических ресурсов (услуг), которые не связаны с основной деятельностью, снижен расход дизельного топлива, электроэнергии, кроме того, компания временно приостановила рассмотрение вопросов единовременных поощрений, доплат, надбавок, компенсаций аренды жилья для работников.

В 2019 году акционерное общество "Укрзализныця" увеличило чистую прибыль в 14,7 раз, или на 2,784 млрд гривен, до 2,988 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.

В состав компании входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.