Коронавирус не хочет отступать. Одессу "смывает"

Послабление карантина совпало с изменением кривой заболеваемости не в лучшую сторону. После нескольких дней снижения и стабильности, количество выявленных заболевших в Украине снова резко увеличилось. Только за сутки диагноз COVID-19 был поставлен 477 украинцам при 11 умерших. А показатель новых заболевших снова превысил показатель выздоровевших.



Пока сложно сказать – идет ли речь об усилении заболеваемости в связи с послаблением карантинных мер, или об обычной волатильности. В то же время, в Киеве уже заговорили о возможности нового усиления карантинных мер. Кличко назвал условия, при которых карантин может быть снова ужесточен. Его размышления на этот счет можно почитать здесь.



Пока же карантинные меры "сворачиваются". Уже в полночь будут открыты 66 пунктов пропуска на украинской границе. Хотя их открытие не означает, что пункты пропуска сразу заработают на полную мощность. Список открываемых КПП можно посмотреть здесь.



Уже с 1 июня в Киеве откроют двери детские сады. При этом, будут введены новые правила их посещения. Ознакомьтесь, прежде чем отправлять в садик ребенка.



В Мининфраструктуры раскрыли тайну, почему при возобновлении движения пассажирских поездов сообщение столицы со Львовом и другими западными областями так и не восстановлено. Как оказалось, Тернопольская и Хмельницкая области еще не приняли решение о послаблении карантина, и пассажирские поезда по их территории идти не могут. Хотя, Укрзализныця уже с 1 июня планирует запустить поезда еще по 42 маршрутам. Вот направления, куда украинцы точно смогут поехать уже с понедельника. В 10 областях с этой даты также возобновляется движение пригородных электричек.



Правда, в поездах уже тоже не все будет как прежде. Здесь перестанут предлагать пассажирам чай, у них будут замерять температуру и ежечасно проводить санитарную обработку вагонов.



Ставший широко известным благодаря коронавирусу главный санитарный врач Виктор Ляшко вообще сенсационно заявил, что уже в июне в Украине может быть достигнута вообще нулевая статистика по коронавирусу. Потом сделал не менее громкое заявление о том, что теперь он возможно будет баллотироваться в киевские меры. Как-то сразу перестало вериться в правдивость его первого заявления. А чего еще ждать от чиновника, который уже "натирает лыжи" в политику?



Для автомобилистов названа новая дата грядущего видеонадзора. Видеофиксация нарушений ПДД будет введена в Киеве и области уже с 1 июня. Когда заработают "на штрафы" первых 50 камер. Параллельно автомобилистов призвали готовиться к возвращению техосмотров. Такой законопроект уже находится где-то в пути между профильным министерством и парламентом.



Любителей ретро и ностальгии может порадовать новость из сферы энергетики. Украине удалось таки "декоммунизировать" свою энергетику и вернуться сразу на 100 лет назад – из эпохи атома в эпоху угля. Впервые за последние десятки лет выработка электроэнергии на угольных ТЭС превысила показатели АЭС. Андрей Герус сразу же заявил, что такая "энергореволюция" произошла в приказном порядке в рамках длящейся уже длительное время кампании по "обрезанию" "атомки" в интересах одного всенародно известного "бизнесмена". Справедливости ради, действительно "любимый бизнесмен" трех последних президентов проявляет чудеса эквилибристики, спасая экологию страны массированной атакой "зеленой энергетики", и тут же активно загаживая ее пылеугольными смесями. Ради такого фокусника не грех в очередной раз попросить "раскошелится" всех остальных сограждан, не обладающих такими очевидными талантами.



Вас расстраивает не по-майски холодная и дождливая погода? Вы ждете уже "ветерок с юга"? Получите и распишитесь! В Украину с ливнями и сильными ветрами пришел циклон из Турции. Первой под его удар попала Одесса, которую буквально затопило.



Правда, синоптики успокаивают. Ливни закончатся уже в ближайшие дни. А к 10 июня нас ожидает +28-+30.

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