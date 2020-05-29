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29 мая 2020, пятница, 07:00 350 Новости дня
Политика 2020-05-29T07:00:01+03:00
Українські Новини
Коронавирус не хочет отступать. Одессу "смывает"

Коронавирус не хочет отступать. Одессу "смывает"

Александр Хорольский
Виталий Кличко, Электричка, Погода, Циклон, Ливни, Потоп, Мининфраструктуры, Рассылка, Коронавирус, Пункты пропуска, Детсады, Новости дня, Главное за день, Пригородный транспорт

Послабление карантина совпало с изменением кривой заболеваемости не в лучшую сторону. После нескольких дней снижения и стабильности, количество выявленных заболевших в Украине снова резко увеличилось. Только за сутки диагноз COVID-19 был поставлен 477 украинцам при 11 умерших. А показатель новых заболевших снова превысил показатель выздоровевших.

 
Пока сложно сказать – идет ли речь об усилении заболеваемости в связи с послаблением карантинных мер, или об обычной волатильности. В то же время, в Киеве уже заговорили о возможности нового усиления карантинных мер. Кличко назвал условия, при которых карантин может быть снова ужесточен. Его размышления на этот счет можно почитать здесь.
 
Пока же карантинные меры "сворачиваются". Уже в полночь будут открыты 66 пунктов пропуска на украинской границе. Хотя их открытие не означает, что пункты пропуска сразу заработают на полную мощность. Список открываемых КПП можно посмотреть здесь.
 
Уже с 1 июня в Киеве откроют двери детские сады. При этом, будут введены новые правила их посещения. Ознакомьтесь, прежде чем отправлять в садик ребенка.
 
В Мининфраструктуры раскрыли тайну, почему при возобновлении движения пассажирских поездов сообщение столицы со Львовом и другими западными областями так и не восстановлено. Как оказалось, Тернопольская и Хмельницкая области еще не приняли решение о послаблении карантина, и пассажирские поезда по их территории идти не могут.  Хотя, Укрзализныця уже с 1 июня планирует запустить поезда еще по 42 маршрутам. Вот направления, куда украинцы точно смогут поехать уже с понедельника. В 10 областях с этой даты также возобновляется движение пригородных электричек.
 
Правда, в поездах уже тоже не все будет как прежде. Здесь перестанут предлагать пассажирам чай, у них будут замерять температуру и ежечасно проводить санитарную обработку вагонов.
 
Ставший широко известным благодаря коронавирусу главный санитарный врач Виктор Ляшко вообще сенсационно заявил, что уже в июне в Украине может быть достигнута вообще нулевая статистика по коронавирусу. Потом сделал не менее громкое заявление о том, что теперь он возможно будет баллотироваться в киевские меры. Как-то сразу перестало вериться в правдивость его первого заявления. А чего еще ждать от чиновника, который уже "натирает лыжи" в политику?
 
Для автомобилистов названа новая дата грядущего видеонадзора. Видеофиксация нарушений ПДД будет введена в Киеве и области уже с 1 июня. Когда заработают "на штрафы" первых 50 камер. Параллельно автомобилистов призвали готовиться к возвращению техосмотров. Такой законопроект уже находится где-то в пути между профильным министерством и парламентом.
 
Любителей ретро и ностальгии может порадовать новость из сферы энергетики. Украине удалось таки "декоммунизировать" свою энергетику и вернуться сразу на 100 лет назад – из эпохи атома в эпоху угля. Впервые за последние десятки лет выработка электроэнергии на угольных ТЭС превысила показатели АЭС. Андрей Герус сразу же заявил, что такая "энергореволюция" произошла в приказном порядке в рамках длящейся уже длительное время кампании по "обрезанию" "атомки" в интересах одного всенародно известного "бизнесмена". Справедливости ради, действительно "любимый бизнесмен" трех последних президентов проявляет чудеса эквилибристики, спасая экологию страны массированной атакой "зеленой энергетики", и тут же активно загаживая ее пылеугольными смесями. Ради такого фокусника не грех в очередной раз попросить "раскошелится" всех остальных сограждан, не обладающих такими очевидными талантами.
 
Вас расстраивает не по-майски холодная и дождливая погода? Вы ждете уже "ветерок с юга"? Получите и распишитесь! В Украину с ливнями и сильными ветрами пришел циклон из Турции. Первой под его удар попала Одесса, которую буквально затопило.
 
Правда, синоптики успокаивают. Ливни закончатся уже в ближайшие дни. А к 10 июня нас ожидает +28-+30.

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