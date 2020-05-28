В Киеве определили два условия, при которых ужесточат карантин

В то время, как в столице количество новых случаев коронавируса увеличилось вдвое, Киев может вернуться к карантинным ограничениям, если общее количество новых случаев коронавируса за последние 7 дней составит более 24 человека на 100 тыс. населения.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное - чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину", - сказал он.

По словам Кличко, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об условиях, при которых столица может приостанавливать введенные ослабления.

"Это может произойти в следующей ситуации: если общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составит более 24 человек на 100 тыс. населения; если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75%", - заявил он.

Кличко просит киевлян соблюдать правила безопасности - не пренебрегать масками, социальной дистанцией, внимательно относиться к своему здоровью.

Как сообщали Українськi Новини, последний звонок в Киеве отпразднуют 29 мая в онлайн формате.

Также с 1 июня в Киеве откроются детсады.