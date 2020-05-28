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28 мая 2020, четверг, 13:55 23
Общество 2020-05-28T14:00:01+03:00
Українські Новини
В Мининфраструктуры рассказали, почему поезда пускают не во всех областях

В Мининфраструктуры рассказали, почему поезда пускают не во всех областях

Елена Новикова
Пассажирский поезд, Министерство инфраструктуры, Пассажирские перевозки, Поезд, Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций
Поезд. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Поезд. Фото: Facebook/Укрзалізниця

В то время, как в Украине планируют запустить 42 поезда с 1 июня, областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черновицкой и Закарпатской областей не разрешили возобновление пассажирского железнодорожного сообщения в своих регионах.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, решение о том, когда и какие рейсы могут быть восстановлены, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждом регионе, поэтому, чтобы открыть другие направления, кроме тех, что есть сейчас в продаже, необходимы письменные решения соответствующих областных комиссий.

"На сегодня есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не позволили возобновление движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" будет продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда.

Ранее сообщалось о том, что межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня. 

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