Ливней больше не будет, скоро придет жара: Гидрометцентр дал прогноз на начало июня

В то время как климатологи прогнозируют ураганы с градом этим летом, Отдел агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра заявляет, что дожди, которые наблюдаются на территории Украины с прошлой недели, прекратили засуху, при этом угрозы переувлажнения нет.

Об этом Українським Новинам сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Дожди приостановили засуху в Украине на большинстве площадей, даже на юге есть некоторое смягчение под ранними хлебами - озимыми, ранними яровыми... Это очень важно для урожая, поскольку сейчас растения больше всего нуждаются во влаге. Надеюсь, что переувлажнения не будет, но его не было в Украине давным-давно", - сказала она.

Адаменко подчеркнула, что угрозы переувлажнения нет, поскольку вскоре подымется температура воздуха и влага быстро испарится.

Она прогнозирует, что в начале июня будет наблюдаться повышение температуры, и в районе 10 июня она установится на уровне +30 градусов на юге и +24...+28 градусов на остальной части страны.

Отмечается, что периодически будут проходить небольшие дожди, но проливных уже не будет, так как это было связано с высотным циклоном.

На данный момент низкие температуры воздуха замедляют рост и развитие теплолюбивых культур (кукурузы, подсолнечника, сои), но они не скажутся на урожайности.

Адаменко отметила, что такие низкие майские температуры фиксируются впервые с 1980 года.

Как сообщали Українськi Новини, засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров.

При этом в течение всех летних месяцев, в мае и июне ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.