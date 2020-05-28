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28 мая 2020, четверг, 16:49 128
Транспорт 2020-05-28T17:30:03+03:00
Українські Новини
В 10 украинских областях возобновляется движение электричек с 1 июня

В 10 украинских областях возобновляется движение электричек с 1 июня

Кира Молчанова
Транспорт, Электричка, Укрзализниця, Пассажирские перевозки
Электричка. Фото: facebook.com/pg/Ukrzaliznytsia/
Электричка. Фото: facebook.com/pg/Ukrzaliznytsia/

Пока "Укрзализныця" знакомит пассажиров с новыми правилами в вагонах дальнего следования, в акционерном обществе заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.

Об этом говорится в сообщении АО, передают Українськi Новини.

"Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов", - сказано в нем.

По состоянию на 28 мая "Укрзализныця" получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении "Жмеринка - Гречаны" и "Хмельницкий - Волочиск") областях.

В частности, с 1 июня на Донецкой железной дороге начнут курсировать 38 поездов, Львовской железной дороге - 20 поездов, Одесской железной дороге - 44 поезда, Южной железной дороге - 112 поездов.

Напоминается, что назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями назначение пригородных поездов будет продолжаться.

Как сообщали Українськi Новини, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий представил поэтапный план возобновления регулярного пассажирского сообщения, согласно которому на 1-м этапе будут запущены внутренние авиарейсы и 42 пары поездов "Интерсити+".

Областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черновицкой и Закарпатской областей не разрешили возобновление пассажирского железнодорожного сообщения в своих регионах.

"Укрзализныця" будет продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда.

Ранее сообщалось о том, что межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня. 

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