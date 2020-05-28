В Украине снова введут техосмотр для автомобилей

Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей. Об этом сообщил министр Владислав Криклий по итогам встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом, передает Европейская правда.

Криклий напомнил, что возвращение ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей – одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС.

Но законопроекты, которые вносились в парламент ранее, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные. Криклий пообещал учесть эти замечания.

"Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре - но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские. В частности, никаких монополий в нем не будет", - сказал министр.

Как сообщали Українські Новини, в феврале рынок новых легковых автомобилей вырос на 21%.

Также в 2019 Украина импортировала автомобилей на рекордные 3,6 млрд долларов.

Кабмин ввел радиочастотную идентификацию прохождения техконтроля автотранспортом.

Тем временем, по данным "Укртрансбезопасности", треть общественного транспорта Украины не имеет права выходить на маршрут.