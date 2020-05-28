В Киеве и области с 1 июня запустят фото- и видеофиксацию нарушений ПДД

Министерство внутренних дел запустит фото- и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения (ПДД) в Киеве и на автомагистралях Киевской области с 1 июня, так как ранее отложили запуск из-за карантина.

Об этом свидетельствуют трансляция запуска фото- и видеофиксации нарушений ПДД, пост заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко в социальной сети Facebook и сообщение пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"1 июня в 00:01 заработают первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями", - написал Геращенко.

Он отметил, что в дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.

Места установки камер будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции.

На автомагистралях установка камер будет происходить за счет государства, в городах и объединенных территориальных общинах (ОТО) - за счет местных бюджетов.

"В городах Украины мы будем предлагать мэрам городов, руководителям ОТО ставить камеры в местах повышенной концентрации ДТП. Мэры городов получат письма с информацией о том, в каких местах гибнут чаще всего люди, с предложением профинансировать за счет местного бюджета установку таких видеокамер, а по территории автомагистрали - будут финансироваться за счет бюджетов строительства дорог", - сказал Геращенко на брифинге.

Он отметил, что с самого начала запуска в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.

"Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения", - продолжил замминистра.

Он указал, что задача автоматической фиксации нарушений ПДД - это существенное уменьшение гибели и травмирования украинцев на дорогах.

"Цель, поставленная перед государством, - это снизить гибель людей на дорогах Украины в два раза за ближайшие пять лет", - написал он.

Размер штрафа составляет 255 гривен - в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км / ч; 510 гривен - при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.

Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Штраф необходимо уплатить в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу.

Отмечается, что постановление может выноситься без участия лица, привлекаемого к ответственности, отправляется нарушителю по почте в течение 3 дней с даты вынесения.

При этом его можно обжаловать в течение 10 дней с даты вступления постановления в законную силу.

По истечении 30 дней запускается механизм принудительного взыскания.

При этом открывается исполнительное производство - на транспортное средство должника и другое имущество (недвижимость, ценные бумаги) может быть наложен арест, должник теряет право свободно распоряжаться своим имуществом.

Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.

Также указано, что реквизиты для уплаты штрафа за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, отличаются от реквизитов, которые установлены для штрафов, налагаемых работниками патрульной полиции за нарушение ПДД.

Казначейством открыт единый счет для уплаты штрафов автофиксации.

Реквизиты для уплаты штрафа есть в постановлении и они указаны в отрывной квитанции.

Дополнительно они будут опубликованы на официальных сайтах МВД или Национальной полиции.

К ответственности могут привлечь лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство, или надлежащего пользователя, указанного владельцем в Едином государственном реестре транспортных средств; руководителя юридического лица, или определенное им ответственное должностное лицо; лицо, которое ввезло авто на территорию Украины (гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства).

Как сообщали Українськi Новини, ранее МВД отложило запуск системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД до окончания режима строгого карантина.

С 1 мая Министерство внутренних дел намеревалось запустить в штатном режиме работу системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Киеве и в Киевской области.