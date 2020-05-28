С 1 июня в Киеве откроются детсады. Новые правила для посещения

В Киеве детские сады, которые откроются с 1 июня, готовятся к открытию и работе в карантинных условиях. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"С первого июня - с соблюдением санитарных норм и строгих требований - начнут работать детские сады в столице. Сегодня учреждения готовятся к работе в новых условиях. Чтобы пребывание в садах было безопасным для детей, город утвердил рекомендации по работе заведений", - сказал Кличко.

Так, по словам мэра, ежедневно утром всем работникам и детям на входе должны измерять температуру.

"Тех, у кого она выше 37,2 ° C - не допускают в заведение. Родители, которые приводят ребенка в сад, должны быть в масках. Все коммунальные сады обеспечены антисептиками. Дети будут пользоваться ими исключительно под присмотром воспитателей. В заведениях запрещено использование: многократных полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом. А также и работники, и дети в помещении должны находиться только в сменной обуви", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в садиках будут регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами и регулярно их проветривать. А воспитатели должны больше времени проводить с детьми на улице.

Как сообщали Українські Новини, школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября.

Также детским садам разрешили не открываться, если к приему детей в карантин там не готовы.