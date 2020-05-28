В поездах не будут предлагать чай, а вагоны станут мыть ежечасно, — в "УЗ" рассказали о новых правилах

После того, как железнодорожное сообщение в Украине восстановят, в поездах "Укрзализницы" станут чаще мыть вагоны, а от продажи чая и кофе пассажиров откажутся.

Об этом сообщает в Facebook и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

"Сейчас в пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек. Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Усилили и обработку постельного белья во время стирки", — говорится в сообщении.

По его словам, проводники будут убирать каждый час: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т.д.

В каждом вагоне также установлен санитейзер.

А вот от привычных чая и кофе, а также кондитерских изделий в поездах временно откажутся. Кипяток можно будет налить в вагоне в свою посуду.

Пассажирам разрешат сесть в поезд только после температурного скрининга. Также ехать нужно будет в маске и как можно меньше перемещаться по вагону.

В "УЗ" говорят, что на вокзалах тоже станут убирать чаще.

Укрзализниця. Проводники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk

Как сообщали Українські Новини, областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черновицкой и Закарпатской областей не разрешили возобновление пассажирского железнодорожного сообщения в своих регионах.

"Укрзализныця" будет продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда.

Ранее сообщалось о том, что межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня.