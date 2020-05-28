"Укрзализныця" планирует запустить 42 поезда с 1 июня

С 1 июня акционерное общество "Укрзализныця" планирует запустить 42 поезда, на которые будут продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда. Из них 10 - "Интерсити" и 32 - дальнего следования.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, на эти поезда уже в ближайшие дни будет открыта продажа билетов.

"Мы ожидаем запуска с 1 июня 42 поездов, из которых 10 - "Интерсити+" и 32 - дальнего следования. Это примерно треть нашего полного объема перевозок в дальнем сообщении. В первую очередь, мы сейчас готовим подвижной состав "Интерсити", СВ и купе. Будем мониторить ситуацию по распространению вируса и дадим дополнительную инструкцию по работе плацкартных вагонов", - отметил врио председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Компания напоминает, что 27 мая возобновили работу железнодорожные кассы на вокзалах, при этом с момента старта продаж проездных документов уже реализовано более 20 000 билетов.

Ранее Українськi Новини сообщали о том, что "Укрзализныця" анонсировала следующие маршруты:

№ 37/38, № 732/731 и № 738/737 Киев — Запорожье;

№ 116/115 Киев — Бердянск;

№ 136/135 и № 734/733 Киев — Покровск;

№ 76/75 Кривой Рог — Киев;

№ 102/101 и № 766/765 Киев — Херсон;

№ 12/11 Киев — Новоалексеевка;

№ 79/80 Днепр — Киев;

779/780 Сумы-Киев/Винница.

26 мая "Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре направления.

Также 27 мая "Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на 9 поездов.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.