"Укрзализныця" планирует запустить 42 поезда с 1 июня

С 1 июня акционерное общество "Укрзализныця" планирует запустить 42 поезда, на которые будут продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда. Из них 10 - "Интерсити" и 32 - дальнего следования. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. Согласно сообщению, на эти поезда уже в ближайшие дни будет открыта продажа билетов. "Мы ожидаем запуска с 1 июня 42 поездов, из которых 10 - "Интерсити+" и 32 - дальнего следования. Это примерно треть нашего полного объема перевозок в дальнем сообщении. В первую очередь, мы сейчас готовим подвижной состав "Интерсити", СВ и купе. Будем мониторить ситуацию по распространению вируса и дадим дополнительную инструкцию по работе плацкартных вагонов", - отметил врио председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик. Компания напоминает, что 27 мая возобновили работу железнодорожные кассы на вокзалах, при этом с момента старта продаж проездных документов уже реализовано более 20 000 билетов. Ранее Українськi Новини сообщали о том, что "Укрзализныця" анонсировала следующие маршруты: № 37\/38, № 732\/731 и № 738\/737 Киев — Запорожье; № 116\/115 Киев — Бердянск; № 136\/135 и № 734\/733 Киев — Покровск; № 76\/75 Кривой Рог — Киев; № 102\/101 и № 766\/765 Киев — Херсон; № 12\/11 Киев — Новоалексеевка; № 79\/80 Днепр — Киев; 779\/780 Сумы-Киев\/Винница. 26 мая "Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре направления. Также 27 мая "Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на 9 поездов. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.