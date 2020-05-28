Главный санврач Украины Ляшко не исключил, что баллотируется в мэры Киева

Главный санитарный врач Украины, заместитель руководителя министерства здравоохранения, Виктор Ляшко после того, как в Охматдете сдал кровь и призвал всех стать донорами, не исключил, что может выдвинуть свою кандидатуру на должность городского головы Киева. Об этом, в среду, 27 мая, Ляшко заявил в программе телеканала Zik.

В частности, на вопрос ведущей, не планирует ли Виктор Ляшко идти в политику, а именно - собирается ли он баллотироваться на должность мэра Киева, санитарный врач ответил, что подумает об этом.

"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", - сказал Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, замминистра здравоохранения рассказал, при каких условиях Украина избежит второй волны COVID-19.

Ранее он рассказал, что в Украине парки и скверы в рамках карантина, который продлили до 22 мая, закрывали не для влияния на эпидемиологический процесс, а для психологического эффекта на людей.