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  • Мощности ТЭС превысили мощности АЭС из-за балансовых ограничений, - Герус
28 мая 2020, четверг, 13:39 29
Экономика 2020-05-28T14:00:01+03:00
Українські Новини
Мощности ТЭС превысили мощности АЭС из-за балансовых ограничений, - Герус

Мощности ТЭС превысили мощности АЭС из-за балансовых ограничений, - Герус

Григорий Яковенко
Электроэнергия, АЭС, Энергоатом, ДТЭК, ТЭС, Ринат Ахметов, Андрей Герус
Андрей Герус. Фото: Bihus.info
Андрей Герус. Фото: Bihus.info

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус заявляет, что 27 мая в 22:17 работающая мощность тепловых электростанций (ТЭС) превысила рабочую мощность атомных электростанций (АЭС).

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Историческое событие произошло вчера вечером. Мощность угольных ТЭС превысила работающую мощность АЭС. Вчера в 22:17 работающая мощность угольных ТЭС составила 7 243 МВт, а работающая мощность АЭС составила 6 663 МВт. Это стало следствием того, что накануне Министерство энергетики заставило "Энергоатом" еще уменьшить работу своих блоков, хотя имеющаяся мощность, которая может работать, составляет 9 490 МВт", - написал Герус.

Он отметил, что, таким образом, ограничение "Энергоатома" составило 2 827 МВт - мощности всей Ривненской АЭС (РАЭС, Вараш, Ривненская область).

"Ограничивается государственный "Энергоатом", владельцем которого являетесь вы все как граждане Украины. А увеличивается генерация угольных ТЭС, 70% которых принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова. И такое перераспределение рынка происходит не потому, что "Энергоатом" проиграл конкуренцию, а потому, что нашлись чиновники, которые решили вручную перераспределить рынок в пользу частных (дорогих) структур", - подчеркнул Герус.

Как сообщали Українські Новини, Герус обвинил ДТЭК в дестабилизации рынка электроэнергии.

Также в Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова.

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