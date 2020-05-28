Мощности ТЭС превысили мощности АЭС из-за балансовых ограничений, - Герус

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус заявляет, что 27 мая в 22:17 работающая мощность тепловых электростанций (ТЭС) превысила рабочую мощность атомных электростанций (АЭС).

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Историческое событие произошло вчера вечером. Мощность угольных ТЭС превысила работающую мощность АЭС. Вчера в 22:17 работающая мощность угольных ТЭС составила 7 243 МВт, а работающая мощность АЭС составила 6 663 МВт. Это стало следствием того, что накануне Министерство энергетики заставило "Энергоатом" еще уменьшить работу своих блоков, хотя имеющаяся мощность, которая может работать, составляет 9 490 МВт", - написал Герус.

Он отметил, что, таким образом, ограничение "Энергоатома" составило 2 827 МВт - мощности всей Ривненской АЭС (РАЭС, Вараш, Ривненская область).

"Ограничивается государственный "Энергоатом", владельцем которого являетесь вы все как граждане Украины. А увеличивается генерация угольных ТЭС, 70% которых принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова. И такое перераспределение рынка происходит не потому, что "Энергоатом" проиграл конкуренцию, а потому, что нашлись чиновники, которые решили вручную перераспределить рынок в пользу частных (дорогих) структур", - подчеркнул Герус.

Как сообщали Українські Новини, Герус обвинил ДТЭК в дестабилизации рынка электроэнергии.

Также в Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова.