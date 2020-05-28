Украина в полночь открывает десятки пунктов пропуска на границе

В то время, как в Украине пассажиропоток через госграницу вырос до 20 тысяч человек в сутки, страна готовит к открытию еще 66 пунктов пропуска на государственной границе. Новые КПП открываются на границе с Молдовой и странами Евросоюза.

Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано на правительственном портале.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Андрей Демченко, постановление об открытии 66 пунктов пропуска не публиковалось неделю, поэтому пункты не могли открыть.

"В свою очередь, Госпогранслужба уже проинформировала иностранных партнеров о возможных изменениях и количестве пунктов пропуска на каждом участке для того, чтобы пограничники соседних стран могли учесть эту информацию. Соответственно, … чтобы они также имели возможность восстановить пропуск со своей стороны", - отметил Демченко.

Он также добавил, что открытие пунктов пропуска с украинской стороны не означает, что пропуск сразу возобновится.

Список открытых КПП и тех, которые должны открыться уже завтра, 29 мая.

Автомобильные пункты пропуска

На границе с Польшей:

Волынская область - "Устилуг", "Ягодин"

Львовская область - "Смильница", "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Грушев"

На границе со Словакией:

Закарпатская область - "Ужгород", "Малый Березный"

На границе с Венгрией

Закарпатская область - "Чоп" (Тиса), "Дзвинковое", "Косино", "Лужанка", "Вилок"

На границе с Румынией:

Закарпатская область - "Дяково", "Солотвино",

Черновицкая область - "Порубное"

На границе с Молдовой:

Черновицкая область - "Мамалыга", "Подворьевка", "Зеленая", "Кельменцы", "Россошаны", "Вашковцы", "Сокиряны"

Винницкая область - "Бронница", "Могилев-Подольский", "Великая Косница", "Грабаровка", "Болган", "Студена"

Одесская область - "Староказачье", "Рени", "Долинское", "Виноградовка", "Табаки", "Зализничное", "Новые Трояны", "Малоярославец", "Серпневое", "Лесное", "Паланка" (Маяки-Удобное), "Градинцы", "Кучурган", "Розаливка", "Гребеники", "Славяносербка", "Павловка", "Платоново", "Дубово", "Федосеевка"

На границе с Беларусью:

"Сеньковка" (Черниговская область)

"Новые Яриловичи" (Черниговская область)

"Выступовичи" (Житомирская область)

"Доманово" (Волынская область)

На границе с Российской Федерацией:

"Гоптовка" (Харьковская область)

"Юнаковка" (Сумская область)

"Бачевск" (Сумская область)

"Сеньковка" (Черниговская область)

"Меловое" (Луганская область)

Пункты пропуска для пешего перехода

На границе с Польшей:

"Ягодин" (Волынская область)

"Шегини" (Львовская область)

"Краковец" (Львовская область)

"Рава-Русская" (Львовская область)

На границе со Словакией

"Ужгород" (Закарпатская область)

На границе с Венгрией

"Чоп" (Тиса) (Закарпатская область)

На границе с Румынией

"Дяково" (Закарпатская область)

"Порубное" (Черновицкая область)

На границе с Молдовой

"Староказачье" (Одесская область)

"Рени" (Одесская область)

"Могилев-Подольский" (Винницкая область)

Пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью остаются закрытыми для пешего перехода.

Кроме того, будут открыты железнодорожные пункты пропуска "Рава-Русская" и "Хыров" на границе с Польшей, а также "Тересва" и "Деловое" на границе с Румынией.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров планирует возобновить межобластные пассажирские перевозки в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня.

Тем временем, "Укрзализныця" начала продавать билеты уже на 29 поездов.