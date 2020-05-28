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28 мая 2020, четверг, 09:37 633
Общество 2020-05-28T10:00:09+03:00
Українські Новини
Нулевая статистика по коронавирусу может быть уже в июне, - Ляшко

Нулевая статистика по коронавирусу может быть уже в июне, - Ляшко

Ольга Фандорина
Виктор Ляшко, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом, Прирост заболеваемости

Нулевой прирост заболеваемости коронавирусом в Украине может быть меньше, чем через месяц. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ZIK.

У Ляшко в частности спросили, есть ли прогнозы относительно того, когда в Украине не будут регистрироваться новые заболевания коронавирусом, как это сегодня наблюдается, например, в Чехии. В ответ он заметил, что об этом сейчас еще рано говорить, но ориентированная дата у Минздрава есть.

"Мы говорим о 22 июня", – сообщил Виктор Ляшко.

В то же время он подчеркнул, что ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.

"Очень много будет зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса, или нет. Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад. Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение, после Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай", – пояснил главный санврач, отметив, что так циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания.

Как сообщали Українські Новини, замминистра здравоохранения рассказал, при каких условиях Украина избежит второй волны COVID-19.

Ранее он рассказал, что в Украине парки и скверы в рамках карантина, который продлили до 22 мая, закрывали не для влияния на эпидемиологический процесс, а для психологического эффекта на людей.

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