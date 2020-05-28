Дожди станут еще сильнее. Синоптик предупредила украинцев о новом циклоне из Турции

В четверг, 28 мая, из Турции и Черного моря в Украину переместится циклон, который обусловит значительные дожди. Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром. Разве что днем восточная часть Украины, Приазовье и Крым удержатся от серьезных дождей, там или местами небольшие или без осадков. "Температура воздуха немного пощадит и повысится: днем предполагается + 15 + 20 градусов, на востоке вплоть + 20 + 25 градусов. Однако дождь и сильный ветер несколько нивелируют эти атмосферные теплые достижения", - написала синоптик. Киев сегодня в полной мере почувствует вкус циклона - в четверг пройдут дожди, ожидается сильный ветер, возможны грозы. Температура воздуха ночью +10 + 12 градусов, днем +16 + 18 градусов. "На самочувствие, особенно у кого сердечно-сосудистые проблемы, скорее всего, завтра или уже сегодня, повлияет понижение атмосферного давления вследствие визита активного циклона", - предупредила Диденко. Активный циклон. Карта: Facebook\/Наталья Диденко Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в июне.