Дожди станут еще сильнее. Синоптик предупредила украинцев о новом циклоне из Турции

В четверг, 28 мая, из Турции и Черного моря в Украину переместится циклон, который обусловит значительные дожди.

Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром.

Разве что днем ​​восточная часть Украины, Приазовье и Крым удержатся от серьезных дождей, там или местами небольшие или без осадков.

"Температура воздуха немного пощадит и повысится: днем ​​предполагается + 15 + 20 градусов, на востоке вплоть + 20 + 25 градусов. Однако дождь и сильный ветер несколько нивелируют эти атмосферные теплые достижения", - написала синоптик.

Киев сегодня в полной мере почувствует вкус циклона - в четверг пройдут дожди, ожидается сильный ветер, возможны грозы. Температура воздуха ночью +10 + 12 градусов, днем ​​+16 + 18 градусов.

"На самочувствие, особенно у кого сердечно-сосудистые проблемы, скорее всего, завтра или уже сегодня, повлияет понижение атмосферного давления вследствие визита активного циклона", - предупредила Диденко.

Активный циклон. Карта: Facebook/Наталья Диденко



Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в июне.