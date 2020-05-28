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  • Дожди станут еще сильнее. Синоптик предупредила украинцев о новом циклоне из Турции
28 мая 2020, четверг, 06:00 2654
Lifestyle 2020-05-28T06:00:01+03:00
Українські Новини
Дожди станут еще сильнее. Синоптик предупредила украинцев о новом циклоне из Турции

Дожди станут еще сильнее. Синоптик предупредила украинцев о новом циклоне из Турции

Валерия Драгомирова
Турция, Ветер, Циклон, Дожди, Прогноз погоды
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В четверг, 28 мая, из Турции и Черного моря в Украину переместится циклон, который обусловит значительные дожди.

Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром.

Разве что днем ​​восточная часть Украины, Приазовье и Крым удержатся от серьезных дождей, там или местами небольшие или без осадков.

"Температура воздуха немного пощадит и повысится: днем ​​предполагается + 15 + 20 градусов, на востоке вплоть + 20 + 25 градусов. Однако дождь и сильный ветер несколько нивелируют эти атмосферные теплые достижения", - написала синоптик.

Киев сегодня в полной мере почувствует вкус циклона - в четверг пройдут дожди, ожидается сильный ветер, возможны грозы. Температура воздуха ночью +10 + 12 градусов, днем ​​+16 + 18 градусов.

"На самочувствие, особенно у кого сердечно-сосудистые проблемы, скорее всего, завтра или уже сегодня, повлияет понижение атмосферного давления вследствие визита активного циклона", - предупредила Диденко.

Активный циклон. Карта: Facebook/Наталья ДиденкоАктивный циклон. Карта: Facebook/Наталья Диденко


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