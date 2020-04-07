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07 апреля 2020, вторник, 07:00 227 Новости дня
Общество 2020-04-07T07:00:01+03:00
Українські Новини
Гибридный карантин. Аваковцы на страже бездумных ограничений

Гибридный карантин. Аваковцы на страже бездумных ограничений

Денис Иванеско
Виталий Кличко, Пасха, Метрополитен, Киево-Печерская Лавра, Карантин, Погода, Гидропарк, Благовещение, Коронавирус, Пункты пропуска, Главное за день, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Админпротоколы, Венецианский залив

Сегодня – 26-й день карантина. До его окончания осталось 18 дней (если, конечно, власти не продлят). До Пасхи – меньше 2 недель. 

 
Самые интересные новости за сегодня были такие:
 
Карантин добрался до главной святыни Украины – Киево-Печерской лавры. Там зафиксировали 4 случая коронавируса. С воскресенья сидит на самоизоляции наместник монашей обители Павел – ждет результатов тестов. В самой лавре монахи молятся, но без мирян – в закрытом режиме. Исповедь, причастие и другие таинства проводят на открытом воздухе рядом с храмами. 

Если  западных странах карантин похож на карантин – строг и рационален. То у нас он какой-то гибридный. В Париже, Лондоне и Берлине метрополитен работает, хоть и с ограничениями. У нас – закрыт наглухо. В Украине выгуливать собак власть разрешает, а детей – нет. Выходит, у собаки сегодня больше прав, чем у маленького человека? Штраф за езду на машине в пьяном виде составляет немногим более 10 тыс грн, а за прогулку трезвым в парке – 17 тыс.  Пассажиров несчастного борта из Вьетнама закрыли на обсервацию, а десятки тысяч "заробитчан" возвращаются к Пасхе без ощутимых ограничений. В понедельник домой вернулись 9 тысяч наших сограждан без какой-либо обсервации. Пункты пропуска закрывают, создавая на оставшихся вирусоопасные толпы. Государство почему-то показывает заботу о здоровье граждан, в основном силовиками, а не медиками. Лечение не должно приносить больший вред, чем сама болезнь.
 
Утром в столичном Гидропарке произошло драматическое столкновение между "качками" - посетителями бесплатных тренажеров, и полицией. Которая не пустила посетителей в закрытый парк. Вот видео. А вот эпический финал: один из спортсменов решил переплыть Венецианский залив, поскольку мост был перерыт. Но на другом берегу его "упаковала" дюжина полицейских. Не знаю, кто из них выглядит глупее – любители спорта или бескомпромиссные "аваковцы". 

Юристы посчитали, что суды заворачивают 4 из 5 протоколов, выписанных за несоблюдение мер карантина. То есть, становятся на сторону граждан, а не запретителей-властей. 
 
Закон об отмене платы за аренду во время подписания подвергся кардинальным изменениям. Если в проголосованном парламентом проекте наниматель "освобождался от платы" за использование имущества на время карантина, то в подписанном президентом уже записали "может быть освобожден". Эксперты говорят, что этот закон никак не повлияет на отношения между арендаторами и съемщиками. Поэтому рекомендуют решать вопросы путем переговоров. Зачем тогда брались регулировать?
 
В Австрии с 1 мая заработают все магазины и торговые центры. Там вирус идет на спад. А гостиницы и рестораны откроют с середины месяца. А украинские власти, напротив, хотят усилить давление на граждан. Кличко угрожает запретить движение частных автомобилей по городу. Юристы уже ответили неразумному градоначальнику, что у него нет и близко таких полномочий. Для этого нужно, как минимум, ввести чрезвычайное положение. А простые автолюбители могут массово зарегистрироваться в онлайн службах такси, чтобы и дальше возить самих себя на своих машинах. Или недорого купить документы об аренде своего же автомобиля у любой частной фирмы.
 
Во вторник Украина празднует большой христианский праздник – Благовещение. Синоптики обещают, что после него настанет настоящее весеннее тепло.

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