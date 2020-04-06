В Украине еще раз уменьшили количество пунктов пропуска на границе

Пока в Киеве мэр столицы только рассматривает возможность ограничения передвижения на частном транспорте, на государственной границе только 19 пунктов пропуска будут работать с 7 апреля. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українські Новини.

"С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. В частности, внесены изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины №288-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращении в них пешеходного сообщения", —сказано в нем.

С учетом изменений с 00:00 7 апреля временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение.

Другими распорядительными документами временно закрыты пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом.

При этом ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение нет.

Кроме того, исключения ограничительных мер могут приниматься по эвакуационным рейсам по решению уполномоченных министерств и ведомств.

Как сообщали Українськi Новини, 3 апреля Кабинет Министров заявил о намерении сократить количество пунктов пропуска на границе с 49 до 21.

С 28 марта в Украине запретили пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса.

После этого у пограничных пунктов пропуска со стороны Польши образовались длинные очереди из желающих попасть в Украину, до того, как закроются границы.