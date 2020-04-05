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05 апреля 2020, воскресенье, 16:16 856
Политика 2020-04-05T16:16:33+03:00
Українські Новини
Правила уплаты аренды изменили в законе об экономических и соцгарантиях для борьбы с COVID-19

Правила уплаты аренды изменили в законе об экономических и соцгарантиях для борьбы с COVID-19

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Аренда, Аренда помещений, карантин в Украине
Аренда жилья. Фото: kapitoliy.net.ua
Аренда жилья. Фото: kapitoliy.net.ua

В законе, направленном на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), изменена норма об уплате аренды.

Об этом свидетельствует текст закона 540-IX, передают Українські Новини.

30 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект №3275, в котором была норма, которая устанавливала, что с момента установления карантина (с 11 марта) и до его завершения в установленном законом порядке наниматель освобождается от платы за пользование имуществом в соответствии с частью 6 статьи 762 Гражданского кодекса.

В подписанном Президентом законе данная норма предусматривает, что наниматель не освобождается, а может быть освобожден от платы за пользование имуществом в соответствии с частью 6 статьи 762 Гражданского кодекса.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада законопроектом №3275 внесла изменения изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности" и другие.

Так, Рада разрешила не платить за аренду на время карантина.

Также Рада пообещала не наказывать во время карантина за нарушение налогового законодательства.

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