За прошедшие сутки в Украину вернулись 9 тыс. человек

В то время, как в Украине за день от коронавируса умерли 6 человек, 9 тыс. украинцев вернулись домой за прошедшие сутки, 5 апреля.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українські Новини.



Отмечается, что за прошедшие сутки пограничники совершили более 15,5 тыс. пропускных операций.



На въезд в Украину оформлены более 9 000 граждан Украины.



Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли около 5,1 тыс. человек.



Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.



Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули 4,6 тыс. человек, из них 1,4 тыс. иностранцев.



Вчера пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья около 11 тыс. человек, которые направлялись в Украину.



По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.



Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.



Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлены 3 нарушителя правил карантина, о чем проинформированы сотрудники полиции.



Как сообщали Українськi Новини, 37 тыс. украинцев вернулись домой 27 марта.



2 апреля из-за границы домой вернулись больше 7 тысяч украинцев.