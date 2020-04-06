подписаться на рассылку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
06 апреля 2020, понедельник, 10:50 86
Силовые структуры 2020-04-06T10:51:44+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки в Украину вернулись 9 тыс. человек

За прошедшие сутки в Украину вернулись 9 тыс. человек

Валерия Драгомирова
Украинцы, Госпогранслужба, Коронавирус
Граница. Фото: dpsu.gov.ua
Граница. Фото: dpsu.gov.ua

В то время, как в Украине за день от коронавируса умерли 6 человек, 9 тыс. украинцев вернулись домой за прошедшие сутки, 5 апреля.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українські Новини.

Отмечается, что за прошедшие сутки пограничники совершили более 15,5 тыс. пропускных операций.

На въезд в Украину оформлены более 9 000 граждан Украины.

Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли около 5,1 тыс. человек.

Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули 4,6 тыс. человек, из них 1,4 тыс. иностранцев.

Вчера пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья около 11 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.

Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлены 3 нарушителя правил карантина, о чем проинформированы сотрудники полиции.

Как сообщали Українськi Новини, 37 тыс. украинцев вернулись домой 27 марта.

2 апреля из-за границы домой вернулись больше 7 тысяч украинцев

Больше новостей о: Украинцы Госпогранслужба Коронавирус

За день в Украине от коронавируса умерли шесть человек. Всего 1319 инфицированных
Украина 26-й день на карантине: в силу вступают новые ограничения
Новости
В Украине запустили виртуальные путешествия в Припять: где смотреть онлайн-тур в Чернобыль 11:20
Полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне 11:16
За день Минздрав получил почти 400 подозрений на коронавирус 11:15
Пожары
Выжженная земля: в ГосЧС показали с воздуха масштабные пожары в Украине 10:51
Рубль резко подскочил в начале недели. Курс российской нацвалюты на 6 апреля 10:51
больше новостей
Украинцев ждет новый курс доллара. Аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина 06:00
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Карантин ужесточают. Можно ли ходить по улице втроем 23:50
Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации 18:46
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
больше новостей
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
В Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию 19:04
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации 18:46
больше новостей
В мире коронавирусом заразилось более 1,2 млн человек. Данные на 6 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok