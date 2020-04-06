Фото дня: в Киеве полиция задержала мужчину, который плыл по Днепру к тренажерам в Гидропарк

Мужчина, которого из-за карантинных ограничений не пустили к тренажерам в Гидропарк полицейские, переплыл реку.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Богдан Аминов.

Он рассказал, что полиция перекрыла мост, ведущий к тренажерам на Гидропарке. Мужчину этот запрет не остановил. Он разделся и стал переплывать реку, чтобы добраться до тренажерного зала под открытым небом. На противоположном берегу его встретили десяток полицейских.

Момент, как мужчина плывет, снимали многие телеканалы.

Как сообщали Українські Новини, 6 апреля полиция Киева составила административные протоколы за несоблюдение правил карантина на 2 участников акции протеста против противоэпидемических запретов.

Кроме того, за период карантина правоохранители задержали более 100 распространителей фейков о коронавирусе.

После усиления карантина, в Киеве запрещается пребывать в общественных местах без маски, ходить по улице группой больше двух человек и гулять в парках, скверах и прибрежных территориях. За несоблюдение правил предусматривается штраф.

При этом в Мининфраструктуры назвали людей, которые имеют право на перевозку в транспорте.