В Киеве могут запретить движение частных авто, – Кличко

В то время, как в Киеве за сутки зафиксирован 31 новый случай коронавируса, 1 летальный, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко допускает запрещение движение частного автотранспорта в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом он сообщи вечером 4 апреля в эфире телеканала ZIK, передают Українськi Новини.

"Если мы увидим кратное увеличение числа инфицированных, чтобы инфекционного взрыва не было, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и может быть прекращено вообще передвижение улицами нашего города частным транспортом", – сказал он.

Кличко добавил, что рассчитывает на благоприятное развитие события, но считает, что необходимо предусмотреть все возможные варианты, чтобы не повторять ошибок, допущенных в других странах, в том числе в Италии, Испании и США.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине уже 1251 случай коронавируса, погибли 32 человека, в Киеве по сотоянию на 10 утра 5 апреля зафиксировано 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Киев лидирует по количеству заболевших - 245 случаев.

Тем временем, всем водителям и пассажирам при въезде в Киев будут мерить температуру.