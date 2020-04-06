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  • 4 из 5 протоколов о нарушении карантина суды признают необоснованными, — юрист о судебной статистике
06 апреля 2020, понедельник, 16:23 44
Общество 2020-04-06T16:25:13+03:00
Українські Новини
4 из 5 протоколов о нарушении карантина суды признают необоснованными, — юрист о судебной статистике

4 из 5 протоколов о нарушении карантина суды признают необоснованными, — юрист о судебной статистике

Кира Молчанова
Права человека, Штрафы, Карантин, Юрист, карантин в Киеве
Карантин
Карантин

Только 20% административных протоколов о нарушении карантина и штрафах в 17 тысяч гривен поддерживаются судьями, а остальные 80% в судах признают необоснованными. 

Об этом на своей стренице в Facebook рассказала юрист Татьяна Котюжинская.

"В этих 20% или граждане сами не отрицали, что они нарушили, или о нарушении утверждали работники нарушителей", — подчеркнула юристка.

По ее словам, непринятие норм закона гражданами еще не приводило к исполнению этих норм закона.

Скриншот facebook.com/ukranianmedialawyersassociationСкриншот facebook.com/ukranianmedialawyersassociation

Как сообщали Українські Новини, с 6 апреля Кабмин ужесточил правила карантина для украинцев. Так на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

Согласно распоряжению Кабмина за нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если человек нарушит санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, то может быть и уголовная ответственность.

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