Арендаторы и собственники должны решать вопрос оплаты аренды на время карантина путем переговоров, - эксперты

Закон предлагает арендаторам и собственникам коммерческой недвижимости решать вопрос оплаты на время карантина, который продлили до 24 апреля, путем переговоров.

Об этом Українським Новинам сообщили в юридическом департаменте девелоперской компании Arricano Real Estate.

"В Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" от 30 марта в пункте 14 постановлено, что наниматель может быть уволен от платы за пользование имуществом. А это значит, что правовое урегулирование взаимоотношений между арендатором и арендодателем находится в плоскости переговоров и договоренностей. То есть закон предлагает решение вопроса в индивидуальном порядке с каждым арендатором с учетом текущего и прогнозирования дальнейшего финансового положения сторон для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества", - сообщили в компании.

При этом в Arricano отметили, что в торгово-развлекательных центрах в течении периода карантина проводятся усиленные мероприятия по дезинфекции клининговыми компаниями, не приостанавливаются поставки электроэнергии, отопления, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обслуживание сетей и механизмов, осуществляется охрана имущества арендаторов и предоставляется весь комплекс других услуг, предусмотренных договорами с поставщиками этих услуг.

Арендаторы продолжают в полной мере получать коммунальные и эксплуатационные услуги.

"Стоит обратить внимание, что арендодатель не запрещал арендаторам в ТРЦ пользоваться имуществом. По объективным и всем известным причинам арендаторы не могли осуществлять свою деятельность. Поэтому в данном вопросе необходим дифференцированный подход и поиск взаимопонимания", - подчеркнули в компании.

Как сообщали Українськi Новини, ТРЦ Dream Town иТРЦ Ocean Plaza в Киеве решили не начислять арендную плату арендаторам в период карантина.

Также Верховная Рада 11 марта освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров и до его завершения.

Arricano обладает большим пулом реализованных ТРЦ, общая арендная площадь которых составляет более 212 000 кв. м.

Портфель компании географически диверсифицирован за счет активов в разных регионах Украины: Киев - ТРЦ "РайON", ТРК "Проспект", Кривой Рог - ТРК "Солнечная Галерея", Запорожье - ТРК City Mall, Симферополь - ТРЦ "Южная Галерея", а также инвестиция в ТРК Sky Mall.

На стадии девелопмента в компании находится еще 3 проекта.