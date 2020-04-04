Киево-Печерская Лавра будет проводить богослужения в закрытом режиме

Из-за распространения коронавируса в Украине Киево-Печерская Лавра решила ужесточить карантинные меры. Об этом говорится в сообщении Лавры.

Так, сообщается, что в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией и Причащением Христовых Таин на территории рядом с храмом).

"Братия обители продолжают возносить в храмах монастыря сугубые молитвы "во время губительного поветрия", ежедневно молиться о тех, кто уже заболел этим недугом, и о врачах, которые борются за жизни наших сограждан. Убедительная просьба всем прихожанам Лавры и всем православным христианам с пониманием отнестись к данной ограничительной мере", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ПЦУ даст рекомендации, как участвовать в богослужениях во время карантина на предпасхальные праздники.

Тем временем Украинская греко-католической церковь (УГКЦ) призывает своих прихожан на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 12 апреля молиться онлайн в условиях карантина.