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04 апреля 2020, суббота, 23:25 36
Общество 2020-04-04T23:25:01+03:00
Українські Новини
Киево-Печерская Лавра будет проводить богослужения в закрытом режиме

Киево-Печерская Лавра будет проводить богослужения в закрытом режиме

Анна Рудык
Церковь, Киево-Печерская Лавра, Карантин, ПЦУ, карантин в Украине
Киево-Печерская Лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Киево-Печерская Лавра. Фото: kiev-code.com.ua

Из-за распространения коронавируса в Украине Киево-Печерская Лавра решила ужесточить карантинные меры. Об этом говорится в сообщении Лавры.

Так, сообщается, что в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией и Причащением Христовых Таин на территории рядом с храмом). 

"Братия обители продолжают возносить в храмах монастыря сугубые молитвы "во время губительного поветрия", ежедневно молиться о тех, кто уже заболел этим недугом, и о врачах, которые борются за жизни наших сограждан. Убедительная просьба всем прихожанам Лавры и всем православным христианам с пониманием отнестись к данной ограничительной мере", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ПЦУ даст рекомендации, как участвовать в богослужениях во время карантина на предпасхальные праздники.

Тем временем Украинская греко-католической церковь (УГКЦ) призывает своих прихожан на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 12 апреля молиться онлайн в условиях карантина.

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