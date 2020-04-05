Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин: у наместника лавры подозревают коронавирус

Киево-Печерская Лавра (УПЦ МП) до окончания национального карантина будет проводить богослужения в закрытом режиме. Об этом сообщается говорится на официальном сайте Лавры.

"Для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие заболевания. Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет.", - сообщается на сайте.

Результат обследования будет известен в ближайшее время.

"В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные меры. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников", - сказано в сообщении.

Однако сегодня некоторые СМИ сообщили, что у настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла подозрение на коронавирус.

В частности, по информации сразу нескольких, не связанных между собой, источников Lb.ua в среде МП, предполагается, что заражение могло случиться на прошлой неделе, когда Павел лично постригал в монахи четверых насельников Лавры.

Обряд происходил в Ближних Пещерах, о чем есть сообщение на официальном сайте обители.

Уже на следующий день у одного из новопостриженных - иеродиакона, резко поднялась температура, ухудшилось общее состояние и была диагностирована пневмония. Тоже самое случилось ещё с тремя монахами, присутствовавшими на постриге, одному из них 80 лет и сейчас он в тяжёлом состоянии. Установлен ли у этих четверых коронавирус или же болезнь связана с другими причинами, неизвестно.

Уже четвёртого марта Киево-Печерская Лавра была закрыта на карантин.

Как известно, Владыке Павлу 58 лет, однако он имеет слабое здоровье, в частности диабет, о чем сам много раз говорил, объясняя в частности необходимость использования элитных авто для передвижения.

Как сообщали Українські Новини, ПЦУ даст рекомендации, как участвовать в богослужениях во время карантина на предпасхальные праздники.

Тем временем Украинская греко-католической церковь (УГКЦ) призывает своих прихожан на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 12 апреля молиться онлайн в условиях карантина.