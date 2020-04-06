В Киево-Печерской лавре зафиксировали четыре случая коронавируса, - Кличко

В то время, как в Киеве Covid-19 заболели 267 человек, в Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая коронавируса. Об этом на брифинге сказал мэр Киева Виталий Кличко, передают Українські Новини.

"В Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая коронавируса", - сказал он.



В свою очередь пресс-служба Лавры сообщает, что в связи с распространением на территории Украины коронавируса были усилены карантинные меры.



Исходя из этого в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников.



Отмечается, что братия обители продолжают преподносить в храмах монастыря сугубые молитвы "во время губительного поветрия", ежедневно молиться за тех, кто уже заболел этой болезнью, и за врачей, которые борются за жизни наших сограждан.



Как и раньше, в период карантина в лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений больших праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы.



Для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвования, это можно сделать на соответствующих страницах официального сайта лавры.



Как сообщали Українські Новини, в Украине всего 1319 случаев коронавируса.



5 апреля Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин.



