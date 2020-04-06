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  • В Киево-Печерской лавре зафиксировали четыре случая коронавируса, - Кличко
06 апреля 2020, понедельник, 12:25 2173
Политика 2020-04-06T12:40:49+03:00
Українські Новини
В Киево-Печерской лавре зафиксировали четыре случая коронавируса, - Кличко

В Киево-Печерской лавре зафиксировали четыре случая коронавируса, - Кличко

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, Киево-Печерская Лавра, Коронавирус
Киево-Печерская лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Киево-Печерская лавра. Фото: kiev-code.com.ua

В то время, как в Киеве Covid-19 заболели 267 человек, в Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая коронавируса. Об этом на брифинге сказал мэр Киева Виталий Кличко, передают Українські Новини. 

"В Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая коронавируса", - сказал он. 

В свою очередь пресс-служба Лавры сообщает, что в связи с распространением на территории Украины коронавируса были усилены карантинные меры.

Исходя из этого в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников.

Отмечается, что братия обители продолжают преподносить в храмах монастыря сугубые молитвы "во время губительного поветрия", ежедневно молиться за тех, кто уже заболел этой болезнью, и за врачей, которые борются за жизни наших сограждан.

Как и раньше, в период карантина в лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений больших праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы.

Для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвования, это можно сделать на соответствующих страницах официального сайта лавры.

Как сообщали Українські Новини, в Украине всего 1319 случаев коронавируса

5 апреля Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин

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