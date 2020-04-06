На двух участников акции протеста с Гидропарка составили админпротоколы за нарушение карантина

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Киева, передают Українські Новини.

Соответствующие админпротоколы были составлены по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Административного кодекса.

Отмечается, что 2 участников акции доставили в Днепровское управление полиции для установления всех обстоятельств происшествия и в дальнейшем админматериалы направят в суд с целью принятия соответствующего решения.

Согласно сообщению, в пятницу во время акции протеста на территории Гидропарка между участниками мероприятия и полицейскими возник спор, в частности, участники выражали недовольство из-за невозможности тренировки на спортивной площадке.

Как сообщали Українські Новини, за период карантина правоохранители задержали более 100 распространителей фейков о коронавирусе.

Служба безопасности Украины заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов.

Ранее сообщалось о том, что Служба безопасности выявила 79 распространителей фейков о коронавирусной инфекции и заблокировала более 1 тыс. интернет-сообществ.