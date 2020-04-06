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06 апреля 2020, понедельник, 15:36 1928
Общество 2020-04-06T15:52:43+03:00
Українські Новини
Киев не может запретить передвижение частных авто без введения чрезвычайного положения, - юрист

Киев не может запретить передвижение частных авто без введения чрезвычайного положения, - юрист

Ярина Вацяк
Виталий Кличко, запреты, ограничение передвижения, карантин в Украине с 6 апреля, запрет на авто
Авто. Фото: pixabay.com
Авто. Фото: pixabay.com

После того, как мэр Киеве Владимир Кличко допустил запрет движения частного автотранспорта, адвокат, юрист Александр Дульский заявил, что Кличко не может запретить передвижение частного автотранспорта в столице, если не введено чрезвычайное положение.

"Ограничение конституционных прав возможно только при введении чрезвычайного положения. Поэтому, даже на основании постановления Кабмина, которое было принято законно с учётом рекомендаций санврача и Минздрава, то Кличко не может ограничить конституционные права и свободы, потому что не введено чрезвычайное положение ", - сказал он.

По его словам, право на передвижение предусмотрено статьей 33 Конституции.

Юрист уверен, что если полиция будет привлекать к административной ответственности гражданина за передвижение по городу, пешком или на своем транспорте, то такое привлечение не может иметь следствие - наказание.

Он отметил, что в суде это можно легко доказать.

Как сообщали Українськi Новини, с сегодняшнего дня, 6 апреля, Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, а также передвигаться по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.

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