В Австрии с первого мая заработают все ТРЦ и магазины

В Австрии, где из-за коронавируса увеличился уровень безработицы, федеральный канцлер Себастьян Курц заявил о том, что с 14 апреля страна ослабит карантинные меры, открыв маленькие магазины, а также строительные и садово-парковые лавки. Об этом передает DW.

Отмечается, что предварительный план предусматривает снижение карантинных мер только при условии соблюдения строгих гигиенических норм.

Кроме того, с 1 мая в стране снова заработают все магазины, ТРЦ и парикмахерские.

В то же время гостиницы и рестораны будут закрыты по меньшей мере до середины мая. Ограничение передвижения остаются в силе до конца апреля, а школы будут закрыты до середины мая. Что же касается запрета массовых мероприятий, то они, по планам австрийского правительства, должны оставаться в силе до конца июня.

Как сообщали Українські Новини, в Австрии намерены выборочно протетстировать на коронавирус 2 тысячи человек с целью проследить распространение вируса.

Тем временем, в Польше пик эпидемии коронавируса ожидают в мае-июне.