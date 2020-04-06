Идет мощная апрельская жара: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Благовещение

В то время, как синпотики прогнозируют приход аномальной жары на Благовещенской неделе, Украина до сих пор под воздействием антициклона. Соответственно, будет тепло и преимущественно сухо.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, антициклон занимает большую часть европейского континента, только на крайнем западе Европы активный циклон принесет дожди в Великобританию, Испанию, Францию и Португалию, а также Балканы и западную Турцию.

В Украине ближайший дождь вероятен не ранее пятницы, 10 апреля. До того времени ожидается сухая соленчная погода.

Ветер ожидается с северо-Запада в понедельник, но уже немного слабее, чем в воскресенье.

А вот температура воздуха начинает поворот курсом на жару. Ближайшая ночь еще будет свежей, около нуля и даже до маленьких минусом, но днем уже воздух прогреется до + 11 + 16 градусов.

7 апреля, на Благовещение, ожидается мощная апрельская жара, а столбики термометров поднимут до + 14 + 20 градусов.

Шанс на дождь появится 10 апреля, в пятницу немного похолодает.

"И несмотря на то, что у нас больше нет такого маникюра, стрижки могут напугать зеркало, наши спортивные штаны и домашние рубашки устали даже от кота, это не меняет наше хорошее приятное общение. Только такое, человеческое, спротивостояние трудным обстоятельствам позволит нам спокойно смотреть друг другу в глаза и бороться после завершения этой сложной истории для человека.

Всем - здоровья", - резюмировала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине.