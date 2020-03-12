Всеукраинский карантин и медийный провал правительства

Сегодня украинские власти ввели карантин по всей стране. До апреля будут прекращены занятия в школах и вузах, не будут работать детские сады. Запрещаются массовые мероприятия с участием более 200 человек (конференции, концерты, спектакли, сеансы в кинотеатрах). Правда в столице минимальный порог снизили до 60 человек. Также мэрия обратилась к церквям с просьбой ограничить массовые богослужения. Интересно, насколько сознательными окажутся религиозные лидеры, на фоне ряда заявлений, что коронавирус не может передаться через причастие. Также отменяются все авиарейсы в Италию и по ряду других направлений. Но работа офисных учреждений и предприятий продолжается, общественный городской и междугородний транспорт будет работать в общем режиме, также как магазины, рестораны, кафе и торговые центры. Правда в последних мэрия обещает обеспечить присутствие врачей, которые будет помогать посетителям и в случае необходимости проверять их состояние здоровья.



Желание властей объявить карантин понятно – новое правительство боится опростоволоситься сразу после назначения, а у местных властей скоро выборы – вот они и спешат избежать обвинений в том, что проворонили эпидемию. Вот только медийно это было сделано провально – премьер Денис Шмыгаль почему-то не объявил о карантине прямо на заседании, а сделал это только через несколько часов после его завершения, когда информация уже циркулировала в прессе с подачи депутатов и люди уже успели обсудить эту новость в соцсетях.

Что это значит карантин для экономики? Больше всего пострадает сфера услуг и туризма, ведь никто не компенсирует авиакомпаниям, турфирмам, кинотеатрам , организаторам ивентов их потери. И налоговые льготы, в отличие от Китая, власти вряд ли им предоставят. Родителям придется думать о том, с кем оставить детсадовцев и младших школьников. Поможет ли это от коронавируса? Жизнь покажет, но европейцы делают то же самое. Польша закрывает школы и вузы, а Lufthansa массово отменяет рейсы. Под угрозой европейский футбольный сезон и чемпионат Европы, а это – огромные деньги.



Верховную Раду пока никто не закрывает, но лидер правящей фракции Давид Арахамия уже допустил такую возможность, если кто-то из депутатов заразится. А пока Дмитрий Разумков настойчиво рекомендовал избранникам отказаться от поездок за границу. Но это не помешало Виктору Медведчуку и Вадиму Рабиновичу в очередной раз слетать в Москву.

В мировом масштабе ситуация остается серьезной – Италия бьет свои рекорды по смертности от covid19 – 168 человек. А в Великобритании заразилась министр здравоохранения и анализы должны будут сдать все руководители министерства.



И немного о других новостях. Министры решили отказаться от премий. Вернее их выплата будет рассматриваться по итогам работы министра в конце года. Сама зарплата топ-чиновников не должна превышать 5 среднеукраинских, надбавка за интенсивность не должна превышать 30% зарплаты. Что ж, декларации покажут. Пока Шмыгаль показал, что не хочет повторять ошибок Гончарука.



Также премьер храбриться по поводу кредита МВФ, характеризуя свое общение с Фондом как позитивное и отмечая, что осталось выполнить только два условия. С учетом падения интереса к ОВГЗ из-за коронавирусного замедления экономики, и больших выплат по имеющимся долгам, деньги властям очень понадобятся. Но хватит ли политической воли наступить на больную мозоль Игорю Коломойскому, особенно учитывая, что Гончарук был отправлен в отставку вскоре после увольнения "понятного" для олигарха директора "Центрэнерго"?

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