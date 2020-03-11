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11 марта 2020, среда, 13:47 11841 Обновлено
Общество 2020-03-11T14:10:39+02:00
Українські Новини
В Украине объявлен карантин до 3 апреля

В Украине объявлен карантин до 3 апреля

Таня Войтюк
Украина, Карантин, Коронавирус, Карантин в школах, коронавирус в Украине
В Украине объявили Карантин. Фото: freepik
В Украине объявили Карантин. Фото: freepik

Помимо того, что с завтрашнего дня Киев ограничивает массовые мероприятия и учебный процесс, в среду, 11 марта, в Украине объявили общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в Facebook.

Соответствующее решение было принято на закрытом заседании Правительства по вопросу распространение коронавируса.

Карантин предусматривает такие меры предосторожности:

  • закрытие учебных заведений;
  • запрет массовых собраний более 200 человек;
  • закрытие авиасообщения с некоторыми странами;
  • закрытие большей части КПП - с 219 останутся 49.

Карантин в УкраинеКарантин в Украине

Как сообщали Українські Новини, в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. Единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

Тем временем в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус, а более 30 человек находятся на самоизоляции дома.

Тем временем для нардепов ввели ограничения на поездки за границу из-за коронавируса.

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