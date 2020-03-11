В Украине объявлен карантин до 3 апреля

Помимо того, что с завтрашнего дня Киев ограничивает массовые мероприятия и учебный процесс, в среду, 11 марта, в Украине объявили общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в Facebook. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании Правительства по вопросу распространение коронавируса. Карантин предусматривает такие меры предосторожности: закрытие учебных заведений; запрет массовых собраний более 200 человек; закрытие авиасообщения с некоторыми странами; закрытие большей части КПП - с 219 останутся 49. Карантин в Украине Как сообщали Українські Новини, в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. Единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии. Тем временем в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус, а более 30 человек находятся на самоизоляции дома. Тем временем для нардепов ввели ограничения на поездки за границу из-за коронавируса.