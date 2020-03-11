Lufthansa отменяет 23 тысячи рейсов в связи с эпидемией коронавируса

Из-за коронавирусной пневмонии, которой, по данным на 11 марта заболели более 100 тысяч человек по всему миру, авиалинии начали массово отменять рейсы. Так, свои рейсы в Италию до лета отменила компания SkyUp. В то же время, Группа авиакомпаний Lufthansa с 29 марта по 24 апреля отменит 23 тысячи рейсов из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Отмена рейсов будет осуществляться последовательно в системах бронирования, и пассажиры будут проинформированы об изменениях и вариантах перебронирования с сегодняшнего дня", - заявили в авиакомпании.

В авиакомпании заявили, что дальнейшие отмены ожидаются в ближайшие недели. отмечается, что корректировка расписания полетов на период после 25 апреля будет проведена позже.

"Корректировка количества рейсов в основном касается Европы, Азии и Ближнего Востока. При отмене бронирования будут приняты меры, чтобы все пункты назначения на всех континентах могли быть достигнуты авиакомпанией Lufthansa Group через центры Франкфурта, Мюнхена, Цюриха, Вены и Брюсселя", - говорится в сообщении.

Пассажирам Lufthansa, которые планируют поездку в ближайшее время, рекомендуют проверить текущий статус соответствующего рейса перед вылетом.

В группу компаний Lufthansa входят пассажирские авиакомпании Eurowings, Germanwings, SWISS, Edelweiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines.

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