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11 марта 2020, среда, 14:54 174
Мир 2020-03-11T14:54:28+02:00
Українські Новини
Польша на две недели закрывает школы и вузы из-за коронавируса

Польша на две недели закрывает школы и вузы из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Польше
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В Польше все школы и высшие учебные заведения закрывают для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Все образовательные учреждения будут закрыты на две недели с понедельника", - сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Важно отметить, что в четверг и пятницу школы будут открыты, чтобы родители могли подготовиться к новой ситуации. В эти дни не будут проводиться образовательные мероприятия.

"С завтрашнего дня эти учреждения будут недоступны для образовательного процесса, однако, поскольку некоторым родителям может быть трудно организовать уход так быстро, то завтра и в пятницу учреждения будут открыты. В классах учителя смогут смотреть за детьми", - добавил Моравецкий.

"Лучший выход для наших детей - не выходить из дома, потому что дети очень легко могут заразить других, это очень ответственное поведение, потому что дети бессознательно могут заразить своих бабушек и дедушек", - заявил глава польского правительства.

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