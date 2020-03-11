Раду могут закрыть на "коронавирусный" карантин, - Арахамия

В то время, как в Украине из-за коронавируса объявлен карантин до 3 апреля, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прогнозирует голосование во 2-м чтении за законопроект №2178-10 о рынке земли до 20 марта. Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини. "Учитывая тот темп, с которым мы раньше двигались, теоретически, в среду, четверг или пятницу мы выйдем непосредственно на факт голосования", - сказал Арахамия. Вместе с тем, председатель фракции допускает закрытие парламента на карантин в случае подтверждения у кого-то из депутатов коронавируса. Также политик считает, что на следующей пленарной неделе 17-20 марта не будет рассмотрения кандидатур неназначенных министров и генпрокурора. Как сообщали Українські Новини, Денис Шмыгаль считает, что вопрос о возможной продаже земли иностранцам должен выноситься на всеукраинский референдум.