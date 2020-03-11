В Киеве объявлен карантин из-за коронавируса: как будет работать общественный транспорт

Несмотря на то, что с 12 марта в Киеве введут карантин в связи с коронавирусом, общественный транспорт в столице будет работать в обычном режиме.

Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Ограничения не будут распространяться на работу транспорта.

"Никаким образом не могут повлиять на работу общественного транспорта, он будет работать в обычном режиме. На сегодня дважды в сутки обрабатывается транспорт соответствующими дезинфицирующими средствами. При необходимости будем делать это чаще, пока такой проблемы нет. Все органы власти работают в штатном режиме", - заявил Поворозник.

Также он добавил, что столичные власти не будут запрещать въезд и выезд из Киева.

Как сообщали Українські Новини, детские сады, школы, кинотеатры и развлекательные центры работать не будут.

Тем временем карантин из-за коронавируса повлияет на учебный процесс и в Киеве перенесут проведение пробного ВНО.

Также из-за коронавируса в киевском метро дезинфицируют вагоны после каждой высадки на конечной.