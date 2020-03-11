подписаться на рассылку
25 25.84
27.85 29.33
˟
11 марта 2020, среда, 15:10 417
Общество 2020-03-11T15:17:28+02:00
Українські Новини
В Киеве объявлен карантин из-за коронавируса: как будет работать общественный транспорт

В Киеве объявлен карантин из-за коронавируса: как будет работать общественный транспорт

Таня Войтюк
Коронавирус, дезинфекция, коронавирус в Украине, карантин в Киеве, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

Несмотря на то, что с 12 марта в Киеве введут карантин в связи с коронавирусом, общественный транспорт в столице будет работать в обычном режиме.

Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Ограничения не будут распространяться на работу транспорта.

"Никаким образом не могут повлиять на работу общественного транспорта, он будет работать в обычном режиме. На сегодня дважды в сутки обрабатывается транспорт соответствующими дезинфицирующими средствами. При необходимости будем делать это чаще, пока такой проблемы нет. Все органы власти работают в штатном режиме", - заявил Поворозник.

Также он добавил, что столичные власти не будут запрещать въезд и выезд из Киева.

Как сообщали Українські Новини, детские сады, школы, кинотеатры и развлекательные центры работать не будут.

Тем временем карантин из-за коронавируса повлияет на учебный процесс и в Киеве перенесут проведение пробного ВНО.

Также из-за коронавируса в киевском метро дезинфицируют вагоны после каждой высадки на конечной.

Больше новостей о: Коронавирус дезинфекция коронавирус в Украине карантин в Киеве карантин в Украине Карантин из-за коронавируса

Школьников и студентов в Киеве переведут на дистан...
Отменяют занятия, киносеансы и концерты. Какие зав...
Власти Киева просят религиозные организации отмени...
В Киеве перенесли пробное ВНО из-за коронавируса...
В Украине объявлен карантин до 3 апреля
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов
Новости
Arricano Real Estate ждет официального распоряжения Кличко о карантине для решения о работе своих ТРЦ 16:03
НБУ обвалил гривну на 30 копеек: курс нацвалюты на четверг 16:03
В Италии могут закрыть магазины и остановить работу общественного транспорта из-за коронавируса 16:00
"Напоить в бане и организовать девчат". НАБУ использует незаконные методы для вербовки и шантажа жертв, – СМИ 15:59
В США военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии 15:36
больше новостей
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
В Киеве перекрыли пешеходный мост на Труханов остров 13:28
больше новостей
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
больше новостей
В Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok