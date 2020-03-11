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11 марта 2020, среда, 08:31 835
Мир 2020-03-11T08:35:48+02:00
Українські Новини
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта

В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта

Валерия Драгомирова
Иран, Италия, Китай, Коронавирус в мире
Распространение коронавируса. Карта: gisanddata.maps.arcgis
Распространение коронавируса. Карта: gisanddata.maps.arcgis

В то время как Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну, жертвами коронавируса во всем мире стали 4284 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах достигло 119 132.


Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса.

В тройке лидеров по заболеваемости находятся материковый Китай, Италия и Иран. Хотя еще три дня назад в тройке лидеров была Южная Корея.

В Китае 80 956 человек заболели коронавирусом, погибли 3 162.

Во вторник в запертой Италии зафиксирован самый смертоносный день вспышки нового коронавируса: число погибших увеличилось на 168 до 631 человека, а в течение более чем двух недель инфицировано 10 149 человек, пишет South China Morning Post.

Также резко выросли случаи заболевания коронавирусом в Иране. 8042 человека заразились, 291 - погибли.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса Ryanair массово отменяет рейсы в Европу

Кроме того, Ватикан из-за коронавируса закрыл собор Святого Петра

Тем временем в Минздраве рассказали, когда и по какой цене украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус. 

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