Для нардепов ввели ограничения на поездки за границу из-за коронавируса

В связи с быстрым распространением коронавируса в мире, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков издал распоряжение, в котором настоятельно рекомендует всем депутатам отменить или перенести свои заграничные командировки за распространение коронавируса в странах мира. Об этом сообщает пресс-служба на сайте Верховной Рады Украины. Согласно распоряжению, такие рекомендации будут активны до изменения эпидемиологической ситуации в мире. "Народным депутатам Украины, работникам аппарата Верховной Рады Украины настойчиво рекомендую отменить или отсрочить служебные командировки за пределы Украины до изменения эпидемической ситуации в мире", - говорится в документе. Также Разумков поручил руководителю аппарата ВР принять необходимые меры для предотвращения распространения острых респираторных болезней в административных зданиях Верховной Рады. Контроль за указанным распоряжением глава парламента оставил за собой. Как сообщали Українські Новини, в Минздраве рассказали, когда и по какой цене украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус. Напомним, киевлян просят сообщать в контакт-центр, что они вернулись из стран, где есть коронавирус.