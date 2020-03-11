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Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?"

11 марта 2020, среда, 10:59 315
Верховная Рада и партии 2020-03-11T11:06:34+02:00
Українські Новини
Для нардепов ввели ограничения на поездки за границу из-за коронавируса

Для нардепов ввели ограничения на поездки за границу из-за коронавируса

Таня Войтюк
Верховная Рада, Коронавирус, Дмитрий Разумков, коронавирус в Украине
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

В связи с быстрым распространением коронавируса в мире, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков издал распоряжение, в котором настоятельно рекомендует всем депутатам отменить или перенести свои заграничные командировки за распространение коронавируса в странах мира.

Об этом сообщает пресс-служба на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно распоряжению, такие рекомендации будут активны до изменения эпидемиологической ситуации в мире.

"Народным депутатам Украины, работникам аппарата Верховной Рады Украины настойчиво рекомендую отменить или отсрочить служебные командировки за пределы Украины до изменения эпидемической ситуации в мире", - говорится в документе.

Также Разумков поручил руководителю аппарата ВР принять необходимые меры для предотвращения распространения острых респираторных болезней в административных зданиях Верховной Рады.

Контроль за указанным распоряжением глава парламента оставил за собой.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве рассказали, когда и по какой цене украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус.

Напомним, киевлян просят сообщать в контакт-центр, что они вернулись из стран, где есть коронавирус.

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